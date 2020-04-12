新华社华盛顿4月11日电 新闻分析：美国为何快速启动新冠病毒抗体检测

新华社记者谭晶晶

美国副总统彭斯10日在白宫记者会上说，美国将很快在全国推广新冠病毒抗体检测，以确定哪些人曾被感染。当天，加利福尼亚州洛杉矶县率先针对1000人开展抗体检测。美国国家卫生研究院同一天宣布，已启动1万人规模的抗体检测新研究。

抗体检测有何作用？如何进行？美国为何快速启动这种检测方法？

与核酸检测旨在确认检测时人体是否感染新冠病毒不同，抗体检测的主要作用是确认被检测者是否曾经感染病毒。

抗体检测相对简单，只需采集指尖血，检测血液中是否存在新冠病毒特异性抗体即可。如果一个人血液中含有相应抗体，意味着曾经感染过新冠病毒，体内存在能够抵抗病毒的免疫细胞，那么这个人再次感染新冠病毒的风险也就较低。

洛杉矶县10日设立6个“驾车通道”检测点，随机对1000人采血检测，此后每两周会重复对这些人进行抗体检测，以跟踪新冠病毒的传播情况。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，抗体检测有助于了解和评估新冠病毒在整个社会的传播范围和渗透程度。美国多家公司正在研发抗体检测试剂盒，未来几天或几周内可在全美范围开展大量抗体检测。

美国快速启动抗体检测的研究和推广，不仅有助于检验现有防控措施的效果，还能够为何时取消“居家令”等限制措施、何时复工等决策提供参考。

美国南加州大学公共政策学院副院长尼拉杰·苏德表示，将抗体检测与核酸检测结合进行，就能得知一个人是否会传播新冠病毒，以及是否对病毒免疫，这样可以判断其是否能返回工作岗位。这对医护人员等一线工作者以及超市、药店、垃圾处理等岗位的工作人员尤其重要。

此外，抗体检测可为很多难题提供更清晰的答案，比如无症状感染者比例有多高，哪些人群易感等。

“抗体检测能让我们了解到底有多少无症状感染者，从而对社区传播的风险有更清楚的认识。同时，对部分人口进行抗体检测，有助于研究人员掌握被感染人群的比例，更好地预测如果第二轮新冠疫情来袭，哪些人群能够免疫。”美国加利福尼亚大学圣迭戈分校传染病系主任罗伯特·斯库利在接受新华社记者采访时说。

人体对此前感染过的病毒产生的免疫力持续时间不等，可能数月，也可能长达终生。美国范德比尔特大学预防医学和流行病学教授威廉·沙夫纳估计，感染新冠病毒后产生的免疫力可能会持续一年。

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