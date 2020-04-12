人民网>>国际

英国将向世卫组织等机构捐资2亿英镑抗击新冠疫情

2020年04月12日15:01  来源：新华网
 

　　新华社伦敦4月12日电 英国政府12日宣布，将向世界卫生组织等机构捐助2亿英镑（1英镑约合1.25美元），以帮助贫穷国家遏制新冠病毒传播，进而防止英国未来出现第二波疫情。

　　英国政府12日发表声明说，英国将向联合国机构捐助1.3亿英镑，其中6500万英镑捐给世界卫生组织，2000万英镑捐给联合国儿童基金会，2000万英镑捐给联合国难民署，1500万英镑捐给世界粮食计划署、1000万英镑捐给联合国人口基金。另有5000万英镑将用于支持国际红十字会等在武装冲突等地区开展工作。还有一笔2000万英镑将捐给非政府组织。

　　声明说，这笔资金将帮助脆弱国家迅速发现并治疗有症状的新冠患者，在难民营建立新的洗手站和隔离治疗中心，并增加生活在武装冲突地区的人们获得清洁用水等资源的机会，以帮助减缓病毒传播。

　　英国国际发展大臣安妮-玛丽·特里维廉说，新冠病毒的传播不分国界。如果能增强脆弱国家的医疗卫生系统，也就能够早日结束新冠病毒在全球的流行，保护英国民众免受第二波疫情的侵扰。

　　世卫组织总干事谭德塞在这份声明中说，感谢英国的慷慨捐助，这一捐助有力地表明新冠病毒是全球性威胁，需要全球性应对。

　　美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，全球累计新冠确诊病例数12日已超过170万例，累计死亡病例数已超过10万例。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved