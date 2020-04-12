英国将向世卫组织等机构捐资2亿英镑抗击新冠疫情

新华社伦敦4月12日电 英国政府12日宣布，将向世界卫生组织等机构捐助2亿英镑（1英镑约合1.25美元），以帮助贫穷国家遏制新冠病毒传播，进而防止英国未来出现第二波疫情。

英国政府12日发表声明说，英国将向联合国机构捐助1.3亿英镑，其中6500万英镑捐给世界卫生组织，2000万英镑捐给联合国儿童基金会，2000万英镑捐给联合国难民署，1500万英镑捐给世界粮食计划署、1000万英镑捐给联合国人口基金。另有5000万英镑将用于支持国际红十字会等在武装冲突等地区开展工作。还有一笔2000万英镑将捐给非政府组织。

声明说，这笔资金将帮助脆弱国家迅速发现并治疗有症状的新冠患者，在难民营建立新的洗手站和隔离治疗中心，并增加生活在武装冲突地区的人们获得清洁用水等资源的机会，以帮助减缓病毒传播。

英国国际发展大臣安妮-玛丽·特里维廉说，新冠病毒的传播不分国界。如果能增强脆弱国家的医疗卫生系统，也就能够早日结束新冠病毒在全球的流行，保护英国民众免受第二波疫情的侵扰。

世卫组织总干事谭德塞在这份声明中说，感谢英国的慷慨捐助，这一捐助有力地表明新冠病毒是全球性威胁，需要全球性应对。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，全球累计新冠确诊病例数12日已超过170万例，累计死亡病例数已超过10万例。

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