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土耳其31省市施行48小时“居家令”

2020年04月12日14:50  来源：新华网
 

　　土耳其31个省市10日午夜起施行48小时“居家令”，以遏制新型冠状病毒传播。居家令施行期间，面包店、药店、医疗机构和加油站等继续营业，以满足民众基本生活需要。

　　【周末居家】

　　土耳其内政部10日宣布，包括首都安卡拉、最大城市伊斯坦布尔，土耳其全国31个省市10日午夜起施行居家令，至12日午夜。

　　土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通在社交媒体“推特”写道：“我们敦促住在这31个省市的所有公民遵守本周末居家限制，不要恐慌。”

　　内政部后续发布声明，说明居家令具体内容。声明写道，面包店、药店、医疗机构、紧急呼叫中心、加油站、邮政快递企业等不受居家令限制；战略能源企业、媒体等机构工作人员可以照常上班。

　　法新社报道，由于居家令发布与生效之间间隔较短，安卡拉和伊斯坦布尔两地数以千计民众当天涌入市场和面包店抢购，道路堵塞，银行和杂货店外排起长龙。

　　【病床告急】

　　土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾10日通报，土耳其累计确诊新冠肺炎病例47029例，较前一天增加4747例；累计死亡1006例，增加98例。

　　法新社报道，土耳其已成为全球确诊病例数增长最快的国家之一。

　　德新社报道，土耳其60%确诊病例来自伊斯坦布尔，那里是土耳其疫情“震中”。

　　这家通讯社以土耳其医学协会主管锡南·阿德亚曼为消息源报道，伊斯坦布尔共有4600个重症监护床位，其中80%已收治患者。随着疫情扩散，伊斯坦布尔可能很快面临重症监护病床短缺困境。阿德亚曼建议，由相对封闭的三四家医院集中收治伊斯坦布尔的新冠肺炎患者。

　　不过，卫生部长科贾告诉土耳其阿纳多卢通讯社记者，土耳其全国重症监护病房占用率为63%，伊斯坦布尔的这一比例为59.5%。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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