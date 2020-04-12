约翰逊已能下床　英国单日死亡病例数创新高

感染新型冠状病毒的英国首相鲍里斯·约翰逊10日能够下床走动，将继续在医院接受看护。

英国卫生部当天发布的数据显示，英国新冠肺炎死亡病例较前一天增加980例，单日新增数创新高。政府官员要求民众继续严格遵守居家隔离规定。

【首相“必须休息”】

唐宁街首相府发言人詹姆斯·斯莱克10日说，约翰逊处于恢复初期，能“走一走，歇一歇，再走一走”。

斯莱克说，约翰逊已与医生交流，表达感谢；院方说，约翰逊9日晚从重症监护病房转回普通病房时向医生和护士挥手致谢，“精神非常好”。

约翰逊的父亲斯坦利·约翰逊告诉英国广播公司电台，约翰逊必须“充分休息”，需要一段时间才能回首相府办公。

约翰逊3月27日在社交媒体发布自己新冠病毒检测结果呈阳性的消息，之后在首相府楼上的住所自我隔离，以视频会议形式办公。由于发热、咳嗽等症状不退，这名55岁的英国领导人4月5日到伦敦圣托马斯医院就诊，6日进入重症监护病房，接受吸氧治疗。

约翰逊入院后，外交大臣多米尼克·拉布代为主持政府工作。卫生大臣马修·汉考克说，约翰逊“缺席”期间，拉布“干得出色”，政府“非常有效地”运转。

【民众仍须居家】

英国卫生部10日数据显示，英国累计确诊新冠病例73758例，较前一天增加8681例；累计死亡病例8958例，新增980例，高于意大利和西班牙迄今单日新增死亡病例数最高纪录。

汉考克在当天记者会上说，“不管天气多暖和”，民众应当待在家中，政府“还没有（掌握）足够信息，得以对保持社交距离的措施作任何改变”。

为抗击疫情，英国政府3月23日起禁止民众非必要外出，为期三周，本月12日将到期。

路透社报道，内阁大臣当务之急是评估可否及何时解除居家规定，预计最迟下周对居家措施是否见效得出一定结论。卫生部门官员说，有迹象显示，居家措施产生积极效果。

法新社报道，英国居家规定可能至少延续到本月底。

英国国内对政府抗疫表现有批评声音，包括新冠病毒检测覆盖不足、一线医护人员防护服短缺。

汉考克说，新一批检测中心已启用，政府方面将对所有一线医护人员作检测，同时正全力提供防护服。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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