人民网>>国际

载新冠病毒感染者邮轮获准停靠乌拉圭“下客”

2020年04月12日14:48  来源：新华网
 

　　一艘载有100多名新冠病毒感染者的澳大利亚邮轮10日获准停靠乌拉圭首都蒙得维的亚，来自澳大利亚和新西兰的100多名乘客下船，次日将搭乘包机赴澳大利亚墨尔本市，在那里接受隔离。

　　【获准“下客”】

　　“格雷格·莫蒂默”号邮轮3月27日起滞留乌拉圭沿海，乘客和船员共217人，其中128人新冠病毒检测结果呈阳性。

　　获准前往墨尔本的乘客为96名澳大利亚人和16名新西兰人。其中3名澳大利亚人先前由乌拉圭政府方面接下邮轮、送医就诊，现已出院。

　　这批112名乘客包括检测呈阳性者。乌拉圭公共卫生部10日说，邮轮上大多数感染者症状轻微，乌方现在有能力转移这批乘客，不会给本国民众带去风险。

　　经乌拉圭与澳大利亚两国政府协商，乌方定于10日晚用大巴车把这批乘客直接送至蒙得维的亚国际机场跑道，然后组织他们接受消毒，警察和医护人员参与。

　　这批乘客11日凌晨将搭乘包机前往墨尔本，在那里接受14天隔离。其中新西兰公民后续将由新西兰政府安排回国。

　　乌拉圭外交部长埃内斯托·塔尔维说，如果一切顺利，乌方将完成一项“复杂但必要的人道主义任务”，这是“道德责任”。

　　【仍有滞留】

　　83名船员和来自其他国家的乘客暂时留在邮轮上，等待各自国家与乌拉圭政府协商。乌拉圭外交部说，剩下的乘客来自美国、英国、牙买加和多个欧洲国家。

　　邮轮运营商澳大利亚“极光探险”公司承担所有乘客的转移费用，承诺帮助其余人尽快下船。

　　“格雷格·莫蒂默”号3月15日起航，原定前往南极洲和南乔治亚岛。由于邻近国家阿根廷和智利因新冠病毒疫情关闭边界，邮轮中止行程，前往最近可停靠点蒙得维的亚港。

　　乌拉圭政府禁止邮轮擅自停靠“下客”，派医护人员登船做检测和看护。其间8名重症者被送往蒙得维的亚市就医，5人现已出院。

　　官方数据显示，截至10日，除邮轮上感染者，乌拉圭累计确诊494例新冠病例，7例死亡。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved