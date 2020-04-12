载新冠病毒感染者邮轮获准停靠乌拉圭“下客”

一艘载有100多名新冠病毒感染者的澳大利亚邮轮10日获准停靠乌拉圭首都蒙得维的亚，来自澳大利亚和新西兰的100多名乘客下船，次日将搭乘包机赴澳大利亚墨尔本市，在那里接受隔离。

【获准“下客”】

“格雷格·莫蒂默”号邮轮3月27日起滞留乌拉圭沿海，乘客和船员共217人，其中128人新冠病毒检测结果呈阳性。

获准前往墨尔本的乘客为96名澳大利亚人和16名新西兰人。其中3名澳大利亚人先前由乌拉圭政府方面接下邮轮、送医就诊，现已出院。

这批112名乘客包括检测呈阳性者。乌拉圭公共卫生部10日说，邮轮上大多数感染者症状轻微，乌方现在有能力转移这批乘客，不会给本国民众带去风险。

经乌拉圭与澳大利亚两国政府协商，乌方定于10日晚用大巴车把这批乘客直接送至蒙得维的亚国际机场跑道，然后组织他们接受消毒，警察和医护人员参与。

这批乘客11日凌晨将搭乘包机前往墨尔本，在那里接受14天隔离。其中新西兰公民后续将由新西兰政府安排回国。

乌拉圭外交部长埃内斯托·塔尔维说，如果一切顺利，乌方将完成一项“复杂但必要的人道主义任务”，这是“道德责任”。

【仍有滞留】

83名船员和来自其他国家的乘客暂时留在邮轮上，等待各自国家与乌拉圭政府协商。乌拉圭外交部说，剩下的乘客来自美国、英国、牙买加和多个欧洲国家。

邮轮运营商澳大利亚“极光探险”公司承担所有乘客的转移费用，承诺帮助其余人尽快下船。

“格雷格·莫蒂默”号3月15日起航，原定前往南极洲和南乔治亚岛。由于邻近国家阿根廷和智利因新冠病毒疫情关闭边界，邮轮中止行程，前往最近可停靠点蒙得维的亚港。

乌拉圭政府禁止邮轮擅自停靠“下客”，派医护人员登船做检测和看护。其间8名重症者被送往蒙得维的亚市就医，5人现已出院。

官方数据显示，截至10日，除邮轮上感染者，乌拉圭累计确诊494例新冠病例，7例死亡。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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