日本两地要求入列紧急事态地区

日本京都府知事西胁隆俊10日说，将要求中央政府把京都府列入基于新型冠状病毒特别措施法发布的紧急事态宣言对象地区。爱知县知事大村秀章做同样表态。

西胁隆俊和京都市市长门川大作10日出席新闻发布会。西胁隆俊说，近一周来感染路径不明的确诊病例大幅增加，京都面临“严峻势态”。

京都府出现以京都产业大学为中心的聚集性感染。另外，共同社报道，病毒不仅在年轻人中扩散，路径不明的感染者也在增加。

日本首相安倍晋三7日为应对新冠肺炎疫情发布紧急事态宣言，宣布东京、大阪、埼玉、千叶、神奈川、兵库和福冈7个都府县进入紧急状态，时间持续至5月6日。

根据日本相关法律，紧急事态宣言本身并不限制居民外出，超市、银行、医院等基本生活设施也将正常运营。但宣言发布后，这7个地区知事可以根据当地疫情形势，要求居民停止外出或学校停课，要求休闲娱乐场所停业，强制征用土地和建筑物等。

京都府8日要求当地民众避免不必要、非紧急外出，并避免与成为对象地区的7个都府县往来。关于是否会要求中央政府把京都府列为对象地区，西胁当时说：“将结合7个都府县的措施及府内疫情状况做出判断。”

爱知县知事大村秀章10日下午在县府大楼就疫情蔓延发布自身紧急事态宣言。宣言提出日常生活所必须的经营活动将继续，确保检测与医疗，同时呼吁当地居民避免不必要、非紧急外出，并回避密闭空间、人员密集、密切接触的“三密”场所，适用期限至5月6日。

大村秀章说：“将采取一切措施，举全县之力渡过难关。”

共同社报道，大村同样将要求中央政府把爱知县追加到紧急事态宣言的对象地区。截至9日，爱知县感染人数达到300人，超过中央政府列入紧急事态宣言对象的埼玉、兵库和福冈县。（陈立希）（新华社专特稿）

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