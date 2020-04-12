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印尼医护人员高死亡率引担忧

2020年04月12日14:44  来源：新华网
 

　　截至10日，印度尼西亚新冠肺炎确诊病例累计3512例，死亡306例，死者中至少包括26名医生和9名护士。高死亡率和医护人员死亡引发公众对疫情严重程度的焦虑。

　　10日傍晚，在首都雅加达一座墓地，46岁女医生拉蒂·布瓦里尼下葬。只有长子费洛斯近距离注视裹着塑料布的棺木沉入墓穴，其他家人按照指示，从安全距离外观看下葬。

　　两周前，一家人还曾去万隆出游。如今，布瓦里尼成为被新冠病毒夺去生命的医生之一。她的父亲班邦·布尔诺莫说：“我后悔当初让她去医学院……一想起她，我就会哭泣。”

　　路透社报道，布瓦里尼原为雅加达北部一家医院的人力资源主管，疫情暴发后，她也开始接诊患者。

　　布尔诺莫说，布瓦里尼的X光检查结果令人担忧，随后住院。病情恶化后，她转院到一家有呼吸机的医院，但不到一周就去世了。身为退休公务员，布尔诺莫说：“我有房有车，但女儿没了，这些都没了意义。”

　　印尼自3月初首次公布新冠肺炎疫情确诊病例以来，累计死亡306例，在亚洲国家（除中东地区外）靠前。邻国马来西亚尽管确诊病例高于印尼，但累计死亡病例70例，且无医护人员死亡。

　　据印尼官方数据，截至10日，印尼使用PCR（聚合酶链反应）检测法已检测1.95万人。一些国外医学机构推测，鉴于检测数量尚少，印尼实际感染人数可能很高。

　　医护人员死亡令同行和印尼民众痛心。印尼医学会成员普里约·西迪普拉托莫说，医务人员讨论后认为，除了隔离防护，别无他法。

　　西迪普拉托莫告诉路透社记者：“印尼在开始时准备不足，我们的个人防护装备也不足……这是这么多医生死亡的原因。”他补充说：“全国已经暴露于病毒之下，但在3月前，没人意识到这点。”

　　印尼卫生部和新冠肺炎疫情防治组拒绝就医护人员死亡发表评论。

　　印尼总统佐科·维多多对不幸去世的医护人员表示哀悼，称赞他们的奉献精神，宣布对医护人员提供物质奖励，并对殉职医护人员的家属给予补助。

　　印尼人口居世界第四，为遏制疫情扩散，正在与时间赛跑。佐科通过视频宣布，印尼将禁止公务员、军人、警察和国有企业员工在5月开斋节期间返乡，同时呼吁普通民众不要返乡，以防疫情扩散。

　　印尼医院大多设备匮乏，缺少床位、医护人员和重症护理设备，有些医生开始自制装备，使用雨衣和自制口罩防护。

　　西迪普拉托莫说，政府已经要求所有工业企业生产口罩，“我们在与病毒竞争，病毒比我们快，我觉得很麻烦”。

　　印尼医师协会副主席阿迪卜·库迈迪说，政府需要动作更快，特别是首都以外地区。他说，雅加达医生人数不少，但苏拉威西、安汶、马鲁古等偏远地区问题会很大。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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