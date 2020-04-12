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意大利确诊病例超15万例

2020年04月12日14:25  来源：新华网
 

　　新华社罗马4月11日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利11日说，截至当天18时，该国累计新冠确诊病例增至152271例，死亡病例19468例，治愈病例32534例。

　　博雷利当天在例行新闻发布会上说，该国累计确诊病例比上一日增加4694例，死亡病例增加619例，治愈病例增加2079例。

　　博雷利说，在现有患者中，68744人在居家隔离，28144人在医院接受普通治疗，3381人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少116例，连续第八天下降；在医院接受普通治疗的人数连续第五天下降。

　　意大利内政部11日发表声明说，警方在周末复活节期间加强了管控力度。来自内政部的数据显示，过去一个月，意大利执法部门对约650万人和270万户商家进行检查，发现约22万起违反管控措施的事件。

　　意大利总统马塔雷拉当天在复活节致辞中鼓励意大利人在困难中“培育希望和信心”。他说，今年的节日和往常很不相同，因为疫情“常常在突然之间造成了很多破碎的故事和情感”，但这些天“我们也看到了战胜疫情的现实希望”。

　　为防止疫情进一步蔓延，意大利从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利两次延长“封城”措施，目前“封城”措施延长到5月3日。

(责编：燕勐、杨牧)
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