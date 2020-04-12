委内瑞拉为中国医疗专家组全体成员授勋

新华社加拉加斯4月11日电（记者王瑛 徐烨）11日下午，中国抗疫医疗专家组一行8人圆满完成援助委内瑞拉抗疫任务启程回国。为了表彰专家组为委疫情防控所作突出贡献，委内瑞拉政府当天在机场向专家组全体成员授予“弗朗西斯科·德·米兰达”二级勋章。

委副总统罗德里格斯、外长阿雷亚萨、经济和财政部长塞尔帕，卫生部长阿尔瓦拉多，以及中国驻委大使李宝荣出席了在机场举行的为专家组授勋和欢送仪式。

罗德里格斯感谢专家组辛勤付出，无私分享中国抗疫成功经验。他说，马杜罗总统批准授予专家组全体成员勋章，表达了委政府和人民对专家组的深厚情谊。

李宝荣说，当前疫情全球大流行，国际社会需要坚定信心、团结应对。中委人民有着深厚情谊，中方高度评价委政府有力防控举措，坚定支持委抗疫斗争，今后将进一步加强防疫合作，共同构建人类命运共同体。

专家组组长黄茂说，在委期间，专家组与委方围绕疫情防控措施、隔离人群管理、治疗方案优化、重症患者治疗及护理等方面进行了深入讨论和交流。他认为，委方防控措施有力阻止了疫情扩散，保护了民众的生命安全和健康。病毒是人类的共同敌人，希望中委双方共同努力，共克时艰，早日战胜疫情。

中国专家组一行8人3月30日抵达委内瑞拉。专家组由国家卫生健康委员会组建，成员来自江苏省的呼吸与危重症医学、传染病控制、实验室检测、护理、医院感染控制、中医等领域。

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