财经观察：美国原油减产难复制欧佩克模式

新华社纽约4月11日电财经观察：美国原油减产难复制欧佩克模式

新华社记者刘亚南

面对国际原油市场供应严重过剩，石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等非欧佩克产油国日前达成减产协议。作为近年来凭借页岩油气发展成为全球最重要产油国之一的美国，其如何参与减产备受关注。分析人士认为，美国减产难以效仿欧佩克通过政府主导的方式进行，更可能通过市场机制来完成。

欧佩克和非欧佩克产油国9日初步同意在5月和6月日均减产1000万桶，相当于现阶段全球一成的原油供应量。

美国虽然不是欧佩克+成员，但支持通过减产稳定油价，以保护生产成本较高的美国页岩油气企业。美国总统特朗普日前表示，当前原油供应严重过剩，油价过低让美国能源企业遭受重大打击，这将导致企业大量裁员。

在10日举行的二十国集团能源部长会议上，美国能源部长丹·布鲁耶特呼吁各国采取迅速、果断的措施应对能源市场危机。他说，所有国家都应利用一切手段帮助减少供应，美国希望油价恢复稳定，进而让世界回到繁荣之中。

不过，美国要实施强制减产并非易事，首先要面对来自业界的反对。代表美国石油行业的美国石油学会反对美国参与减产或对进口原油征收关税，也反对美国与沙特结成石油联盟。美国石油学会认为，美国最好的选项是维持自由市场，自由市场始终是形成合适能源产量的最佳机制。

美国石油学会总裁兼首席执行官迈克·萨默斯日前表示，美国有超过9000家油气企业，市场应该发挥主导作用。当前能源市场的波动是需求出现历史性下降造成的。与其他行业一样，油气行业最好的恢复方法是战胜新冠疫情，稳定需求。

新华财经经济分析师董时珊表示，美国对于此次减产更多是“矛头向外”，强调油价大跌已导致美国石油企业被动减产。美国主动减产的可能性不大，更多将通过税收、外交等手段推动沙特、俄罗斯等其他产油国大幅减产。

实际上，美国页岩油气企业已经开始大幅削减资本开支，并减少勘探开发活动及实施破产重组。油田服务企业贝克休斯日前公布的数据显示，过去4周，美国活跃石油钻机累计减少179个，降幅达26%。

布鲁耶特预计，到今年年底，美国原油日均产量将下降近200万桶，甚至达到300万桶。

美国能源信息局公布的数据显示，上周美国日均原油产量下降60万桶。奥地利JBC能源公司10日表示，除美国以外，其他非欧佩克产油国日均产量可能已经比3月下降了200万桶以上。

(责编：燕勐、杨牧)