莫斯科将增加外出通行证等防疫新措施

新华社莫斯科4月11日电 为遏制新冠疫情蔓延，俄罗斯首都莫斯科市政府在目前的防疫措施基础上决定增加外出通行证等防疫补充措施。

据俄防疫指挥部消息，莫斯科市长索比亚宁10日表示，从下周起莫斯科将分三阶段实行外出通行证制度：第一阶段是须凭通行证外出上班，第二阶段是上班及其他原因外出均须持有通行证，第三阶段是必要时须凭通行证在居住小区内活动。

索比亚宁指出，有上述出行需求者须申请通行证，莫斯科市政府负责审核这些申请，该通行证制度开始和持续实施的时间另行通知。

莫斯科市政府10日还决定在4月13日至19日间采取2项防疫补充措施：除了位于俄首都的国家机关、市政府部门、食品和医疗防护用品生产企业及其他特殊职能单位以外，其他单位和团体一律停止工作；全市停止共享汽车服务。

据俄防疫指挥部11日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例1667例，累计确诊13584例，其中莫斯科新增病例1030例，该市累计确诊8852例；全俄新增死亡病例12例，累计死亡106例；新增治愈250例，累计治愈1045例。

此外，莫斯科市卫生局下属急救研究所日前用11名康复的新冠患者提供的血浆，为7名新冠肺炎患者输血，以期用前者血浆中的抗体治疗后者。

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