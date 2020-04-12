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新研究称瑞德西韦治疗新冠重症患者有改善但评价疗效尚早

2020年04月12日13:55  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿4月10日电（记者谭晶晶）美国《新英格兰医学杂志》最新发表的一项利用瑞德西韦治疗新冠重症患者的研究结果显示，大约三分之二的重症患者接受瑞德西韦治疗后，在氧气支持类型方面得到改善。但研究人员谨慎表示，由于该研究缺乏对照组等限制因素，目前评估瑞德西韦疗效仍为时过早，需等待后续临床试验结果才能判断其有效性及安全性。

　　瑞德西韦是美国吉利德科技公司研发的一款抗病毒药物，主要用于治疗埃博拉出血热和中东呼吸综合征等疾病，尚未在全球任何国家获批上市。

　　《新英格兰医学杂志》最新发表的论文介绍，在同情用药原则下，来自美国、欧洲、加拿大和日本的53名新冠重症患者接受了瑞德西韦治疗。在接受治疗前，近三分之二的患者需要呼吸机支持。患者接受瑞德西韦静脉给药治疗10天。在接受第一剂瑞德西韦治疗之后的18天（中位数）观察期内，有36名（68%）患者的氧气支持分级有所改善。其中，需机械通气支持的30名患者中，有17名（57%）拔除气管插管。共计有25名患者出院，7名患者死亡，死亡率约为13%。

　　吉利德公司在一份声明中表示，由于此次研究的患者规模小，观察期较短，且缺乏随机双盲对照组，因此同情用药的研究数据存在局限性。正在同步进行的瑞德西韦随机双盲对照临床试验，将提供更多关于瑞德西韦疗效的科学结论，预计未来几周内将公布初步数据。

　　论文主要作者、锡达斯-赛奈医疗中心流行病学主任乔纳森·格赖因表示，目前尚无针对新冠肺炎验证有效的治疗方法。尽管还不能从现有研究数据中得到明确的结论，但至少能看到使用瑞德西韦治疗这些患者是有希望的。他表示希望能通过随机双盲对照临床试验的数据来印证这些结果。

　　据吉利德公司介绍，目前该公司正在进行两项瑞德西韦的三期临床试验，此外还对其他多项瑞德西韦临床试验予以支持。

(责编：燕勐、杨牧)
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