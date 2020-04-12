中国医疗专家组为数百名哈萨克斯坦医护人员进行培训

人民网努尔苏丹4月12日电（记者 周翰博）中国援哈医疗专家组11日举行三场培训活动，向数百名哈萨克斯坦医护人员传授新冠肺炎诊疗与防控方法及经验。

当地时间9日晚应邀抵哈的中国医疗专家组继续在哈开展工作。11日上午，专家组成员为哈重症监护室医务人员开展在线培训，内容包括：高烧及疑似病例检查、确诊病例治疗、重症监护室病人管理方法等。哈方438名医护人员参与培训，并与中方专家进行互动。

当天下午，专家组通过视频会议方式，与哈萨克斯坦从事新冠肺炎诊疗工作的医生进行座谈。期间，中国专家重点介绍了重症患者诊疗方法，以及借助计算机断层成像技术确诊新冠肺炎的方法特点等，并与参会人员进行讨论。哈方333名医生参加座谈。

当天晚些时候，中国专家与哈萨斯坦各地区公共卫生部门工作人员举行在线会议，讨论新冠肺炎疫情。中国专家介绍了中国国家及地方防控新冠肺炎工作机制，以及“四早”“四集中”原则。

另据哈萨克斯坦通讯社报道，日前，由马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会援助的一批人道主义物资运抵阿拉木图。这批物资包括医用口罩、医用防护服、非医用手套和非接触式体温计等，总重量达到4.5吨。

据悉，截至当地时间4月12日9时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到880例，康复81例，死亡10例。全国3个直辖市和14各州全部发现确诊病例，首都努尔苏丹和南部城市阿拉木图依然是疫情“重灾区”，分别确诊233例和145例。

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