中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组抵达莫斯科

4月11日，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组成员抵达俄罗斯首都莫斯科。 新华社发

新华社莫斯科4月11日电（记者张骁）中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组11日下午抵达莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的抗疫物资。

“我们不会忘记，当疫情在中国肆虐之时，俄罗斯人民率先向我们伸出友好之手。”中国专家组组长、黑龙江省政协副主席郝会龙说，中俄互为友好邻邦，新时代中俄全面战略协作伙伴关系具有牢固的基础。目前俄罗斯在抗疫方面出现困难，中国对此感同身受，专家组将与俄罗斯同行分享中国抗疫方面经验。

中国专家组抵达俄罗斯的相关消息当天在俄最大社交媒体VK上引起热烈反响。俄罗斯众多网友纷纷点赞留言，表达对中国伸出援手的感激之情。

据介绍，专家组成员共10人，来自中国疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、黑龙江省传染病防治院、哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、黑龙江省中医药科学院，专业为实验室检测、传染病防控、呼吸、重症、中医等。

医疗专家组抵俄后，将在中国驻俄使馆领导下与俄方交流分享经验，提供防控和诊疗指导与培训。此外，医疗专家组还将同在俄华侨华人、中资企业及留学生代表举行视频会议，介绍防疫知识和经验并发放防疫物资。

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