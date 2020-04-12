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《中国摄影巨擘：黎芳》在康纳尔大学首展

2020年04月12日10:16  来源：人民网-国际频道
 
两位身着华丽戏服的京剧演员。黎芳摄
两位身着华丽戏服的京剧演员。黎芳摄

人民网纽约4月10日电（记者 李晓宏）现存于世的晚晴老照片呈现的多是外国摄影师眼里的中国。彼时，中国摄影师镜头里的中国上演着何种剧本？ 2月以来，在美国康奈尔大学约翰逊艺术博物馆展出4个月的《中国摄影巨擘：黎芳 (1839-1890)》特展，吸引了世人的目光。借由“19世纪中国最优秀摄影师”的视角，50幅弥足珍贵的原版照片穿过岁月的风雨，讲述了那个时代的中国故事。

19世纪下半叶，发明不久的摄影技术通过西方的外交官、商人、传教士进入中国，开始用一种全新的方式记录历史。随后，得风气之先的香港、广东等地陆续涌现中国本土摄影师，其中最有名气的当属黎芳。

黎芳生于1839年，原籍广东，少年时迁居香港， 20岁时进入外国人开办的照相馆学习摄影，而立之年在香港挂牌阿芳照相馆，开始了职业生涯。他的作品得到世界范围的认可，英国摄影史学家泰瑞·贝内特称其“成就不亚于同时期的那些西方同行。”他的商业眼光成就了“晚最清成功的照相馆”。他的艺术理念根植于中国文化传统，对后世中国摄影师的文化心理和美学取向产生深远影响。

“尽管黎芳在业界成就卓著，但在国际舞台上却然鲜为人知。他的作品很少被研究，也很少被展出。”美国著名的摄影收藏机构洛文希尔的策展人斯泰西·兰姆布罗说，“此次在康奈尔大学推出的黎芳个展，是我们为这位中国早期摄影师举办的世界首展。”

中国摄影史上早期照片的拍摄者多为外国人，以黎芳为代表的中国本土摄影师规模并不大。作为国际上持有中国历史照片最多、纸板照片品相最好的私人藏馆之一，洛文希尔30余年来从藏家、美术馆、画廊、拍卖行等各种渠道收集了2.1万张中国早期照片。其中，黎芳作品有500余张。此次特展的50张原版照片，即从500张收藏中精选而出，拍摄时间多在1870年至1890年间。

谈及策展思路 ，康奈尔大学约翰逊艺术博物馆摄影策展人凯特·阿德莱曼·弗兰克尔介绍说，该展览以商贸经济、风物景观、人物肖像、市井生活、城市建筑为主题，由近及远地展开时间轴，带观众一窥近代中国社会的生活图景。

循着黎芳的镜头，我们看到19世纪末中国的科技进步及现代化进程。商贸主题展中，亚洲第一条缆索铁路——香港山顶缆车的摄影作品引人注目。照片中，两山相拥的缆车轨道像座天梯，一辆缆车向峰顶驶去。香港山顶缆车自1888年投入使用后，便取代轿辇，成为太平山顶居民新的上下山工具，太平山顶也因之成为全港的绝佳观景点。一个多世纪过去了，这条缆车历经风雨保存至今，这张照片穿越时空持续历史的回音。

记录近代中国社会变迁的代表作，还有这张《晚清中国水路航道》。照片的构图颇具艺术性，作为背景的峰峦与作为主体的六艘帆船的排布，以及它们在水中的倒影巧妙相融，两映成趣。照片的主角也很有故事性，黎芳拍摄的这六艘中式木制帆船，可溯源至汉代。在其后两千多年的历史中，中国更是设计出不计其数精妙绝伦的船只。中式帆船的出现，使得中国的航海技术在将近一千年的时间里领先别国。黎芳留下的晚清中国视觉记录，为学界研究历史提供了宝贵的“图像信息”。

作为中国早期摄影文化的传播者，黎芳以其视角留存了一个民族和一个时代的精神风貌和历史记忆。展览肖像区中，清末重臣李鸿章的人物照是一大亮点。黎芳镜头里的李鸿章，正襟危坐，目光斜睨，官威十足，秉性气场跃然相上。拍上流社会人士的时候，黎芳通常采用仰视的角度从视觉上抬高对方与观者的相对位置，体现政客高高在上的身份地位，拍出他们精明和矜持的一面。黎芳不仅是一位优秀的摄影师，也是一位天才的商人。他学会西方的摄影构图技巧，并结合东方文化的观看心理，拍摄出的照片既让中国百姓满意，也让外国人另眼相看，赢得中外官僚和富商的青睐。英国著名摄影师约翰·汤姆逊评价说：“中国人对艺术的理解与我们迥异，但黎芳的作品却和他的中国同行有很大不同，很容易让我们接受。”黎芳的照相管一直生意兴隆，他聘请并培训了一些外国摄影师，如埃米尔·瑞斯菲尔德（Emil Rusfeldt）、威廉·伦茨以及格里菲斯（Griffith）等，吸引了许多香港常驻外侨和外国游客。

30余年的摄影生涯中，黎芳除了在香港的照相馆忙碌，还游走大江南北，拍摄了多地的自然风光和社会各阶层人物。他的美学风格深受中国山水画的影响。在这张广东鼎湖山龙潭飞瀑照中，他将剔白的湍流、黝黑的石影、端然无波的潭水并置，以强烈的对比效果，展示瞬间的永恒，体现了瀑布在中国文化中被视为洞天福地的寓意。

“150多年前，当黎芳背着笨重的照相设备，通过繁复的过程拍下一张照片时，他的作品不仅是对历史的简单记录，更充满对艺术的探索与表达。”策展人斯泰西·兰姆布罗表示，中国摄影先驱黎芳的作品无论是对自然景观的记录，还是对人文历史的观察，都给我们提供了一种不同的视角，极具学术交流价值，这也是我们今天展出他的作品回望文化历程的意义。 

(责编：燕勐、杨牧)
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