中国支持联合国和世卫组织积极应对新冠肺炎疫情

人民网联合国4月9日电 （记者 李晓宏）中国常驻联合国代表张军9日表示，中方积极支持联合国应对疫情的努力，赞赏联合国和世界卫生组织为抗击疫情发挥的领导和协调作用，赞赏古特雷斯秘书长推动国际社会团结合作应对疫情的努力。

当日，安理会举行新冠肺炎疫情问题视频会议，听取联合国秘书长古特雷斯通报，张军出席会议并发言。他说，新冠肺炎疫情是对各国政府、联合国和国际社会的共同考验。中方赞赏联合国和世界卫生组织为推动国际社会团结合作应对疫情发挥的作用。

他表示，中方积极支持联合国应对疫情的努力。中方担任安理会3月轮值主席期间，密切关注疫情对维护国际和平与安全的影响，发挥了建设性作用。安理会讨论了刚果（金）、利比亚、叙利亚、阿富汗、中东巴勒斯坦等问题，包括疫情对当地局势的影响。安理会发表多份主席媒体评论，充分体现对疫情的密切关注。中方还支持并共提联合国大会关于团结应对疫情的决议草案，参加“77国集团加中国”声明，呼吁加强对发展中国家的关注和投入。中方希望国际社会行动起来，积极响应联合国号召，共同抗击疫情。

他说，中方支持古特雷斯秘书长提出的全球停火倡议，希望冲突各方积极支持和落实这一倡议。安理会应推动有关冲突方停止敌对行动，以人民健康和生命安全为重，搁置分歧、放下武器、停止冲突，为防控疫情争取时间，开辟合作空间，也为政治解决争端创造条件。安理会应支持秘书长全球人道响应计划，呼吁各国加大资源投入，向冲突国家、最不发达国家提供抗疫支持。推动有关国家响应秘书长呼吁，解除单边制裁，减少对人道局势的负面影响。安理会应加强对维和人员的安全保障，推动落实第2518号决议，改善对维和人员的医疗支持，也为当事国抗疫提供力所能及的帮助。

张军表示，在习近平主席领导下，中国应对疫情取得阶段性重要成效。中方将全力应对疫情反弹风险和外部输入挑战，同时尽力支持其他国家抗疫努力。新冠肺炎疫情再次表明，人类是命运共同体，中方抗疫经验也说明，疫情可以战胜。面对全球性挑战，以邻为壑、转嫁责任是穷途末路，团结合作、守望相助才是根本途径，应坚决反对任何利用疫情搞污名化、政治化的行径。

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