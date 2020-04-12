中国驻美国大使崔天凯：聚焦积极事务 携手应对全球危机

人民网华盛顿4月11日电 （记者 李志伟）近日，中国驻美国大使崔天凯接受了美国咨询公司欧亚集团总裁布雷默主持的“G0世界”节目连线采访，就新冠疫情、国际合作、中美关系等回答了提问。

有关节目已于4月11日起在美国公共广播公司各平台播出。同时，采访全文实录刊登在中国驻美国大使馆的网站上。

在接受布雷默采访时，崔天凯大使介绍了当前驻美使馆的一些主要工作。一是，推进中美两国抗疫合作，共同挽救生命。不管是关于医疗物资的还是关于两国疾控中心、研究机构技术合作的，使馆都竭力推动双方沟通协调。二是，正如中美两国元首之间及二十国集团领导人特别峰会达成的共识，我们要共同努力，稳市场，促增长，保就业，保民生。三是，确保一个有利于中美两国合作的舆论民意氛围。四是，照顾在美的中国公民、留学生、华侨。

图片：4月3日，中国驻美国大使崔天凯接受了“G0世界”节目连线采访。 图片来源：中国驻美国大使馆网站

照顾好在美中国公民、留学生

在采访中，崔天凯表示，处理在美中国公民相关事务是当前工作的一个重点。崔天凯表示，“我们在美国还有人数众多的中国公民，尤其是留学生。坦白说，他们有些忧虑。我要照顾好他们，与他们沟通，努力解决他们的问题。所以还有很多工作要做。”

崔天凯表示，“很多华裔人士在美国有家人、工作或生意，据我了解，他们中认真考虑回国的并不是很多。但对很多学生来说，他们远离父母家人，其中一些人学生签证很快就要到期，因为美国学校通常到5月左右就会结束学期，有的甚至都没有经济资助了。所以坦白说他们现在是我们的工作重点。”

“把人民的生命健康放在首位”

在采访中，崔天凯介绍了中国抗疫情况。他说，“现在中国的情况在好转，确诊病例已经较少，目前（采访于4月3日）还有约3000个确诊病例，其中也有一些重症病人，但相较之前我们对如何治疗已经有了更多了解。我们还在努力防止疫情回潮，同时重启经济，恢复正常经济社会活动。这是一项艰巨的任务。”

布雷默提问说，在抗疫过程中，中国积累了哪些经验，对美国如何应对有何建议。对此，崔天凯表示，从中国及其他国家经验中了解到一点，那就是“必须把人民的生命健康放在首位”。“对于我们来说这是最重要的，不惜任何代价都要做到。我们要挽救生命，保护人民健康，尤其是保护好弱势群体，包括老人、有基础性疾病的人和穷人。我们要把这一点作为重中之重，为此不惜代价。”

崔天凯继续说，“第二点，我们确实需要加强国际合作。要摒弃利用他人苦难谋取政治私利的行为。遗憾的是，在这里以及其他一些地方，还是有人企图这么做。我们要共同努力，坚决反对这种图谋。”

“需要更加紧密有效的全球合作”

在采访中，崔天凯强调了国际合作的重要性。崔天凯表示，“我们知道，单靠自己无法成功完成这项任务，我们要为国际抗疫合作贡献力量，因为除非疫情能在全球范围内得到控制，否则包括中美在内，没有哪个国家是安全的。”

崔天凯说，“疫情再次证明，这是一场全球性挑战。病毒不分国界，不分政治体制、文化和宗教，它以同样方式攻击所有人，所以我们才需要更加紧密有效的全球合作。”

他表示，“如果说过去的全球化进程是有问题的，现在我们就应该使其更加开放、包容，促成更加公平的分配，照顾好弱势群体，照顾好孱弱、穷困的人群。这是我们修正全球化缺点和不足时必须要做的事。同时，疫情再次证明全球各地是紧密相联的，当我们面临这样严峻的全球性挑战时，怎能四分五裂、而不是紧密团结呢？”

同时，崔天凯指出，二十国集团特别峰会很成功，做出了一些明智决策，当前任务是落实这些决策。“现在是时候我们来付出努力、构建一个良好的面向21世纪乃至未来的国际治理体系了。”

“希望看到彼此之间真正的尊重”

崔天凯介绍了中国正在积极开展疫情防控国际合作。“这场疫情对所有人来说都是一场巨大危机。我们现在所做的一切是因为我们坚信各国同属人类命运共同体，只要还有一个国家发生疫情，就没有人是安全的，我们必须帮助别人。我们对此有清醒的认识，正竭尽全力帮助他人挽救生命，从某种意义上说这也是在帮助自己。”

崔天凯表示，我们愿意做出贡献，但更希望看到相互尊重、彼此之间真正的尊重，同时希望大家能充分认识到国家间的差异会继续存在，我们应该将这些差异视为多样性、互补性，而不是对抗或冲突的来源。

布雷默提问说，世界各国对中国的人道主义支持如何回应。“大家当然欢迎我们的帮助。”崔天凯表示：我们也在尽最大努力提供技术支持和医疗物资，并与他们分享抗疫经验。但我们也清楚地表明，中国采取的措施是基于中国的国情与环境。因此，对中国有效的措施不一定适合其他国家。我们一直在说，各国必须根据自身情况制定一套适用自己国家的整体策略。但是就技术和医疗援助而言，我们愿意提供帮助。

“关注共同利益和相互需求”

在采访中，崔天凯还就中美关系相关问题作出回答。崔天凯表示，尽管过去数周面临着这样的严峻局面，中美还在努力落实第一阶段协议。“相信我们能继续落实。”

同时，崔天凯表示，中美关系是如此复杂且涉及方方面面。“幸运的是，在领导人层面，两国元首保持了良好沟通。”他说，此前，中美两国元首进行了长时间、建设性的通话，“他们一致认为两国应合作抗疫，现在是需要团结合作的时刻”。

此外，崔天凯还严厉批评了美国一些媒体和政客攻击中国的言行。崔天凯说，“美国媒体的一些报道或者美国政客们声称的一些事情并不符合事实”。

崔天凯表示，事实是中方很早就向世界卫生组织报告了这些可疑病例，仅仅数天内就向其他国家发出提醒。事实是中国从疫情最初就开始每天向媒体通报情况，现在仍在这样做，每天发布最新情况，包括诊治病例数、确诊病例数等等。早在1月早些时候，中方就向世界公布了病毒的基因序列，并分享自身抗疫经验。“我们甚至公布并不断更新所有可能的治疗方法，包括如何使用中药治疗病人。所有这些信息和经验一律公之于众。”

崔天凯说：“对于那些指责中国隐瞒事实的人和机构，你看看他们自己的历史吧，通常他们自己才是惯于对公众隐瞒的。我不知道在他们肮脏的地毯下藏着什么，也许你可以去看看。”

“任何时候，我都不希望两国出现任何关系紧张的情况，特别是在此关键时刻。我当然不想看到两国关系进一步恶化，我也在竭尽全力防止这样的情况发生。但令我震惊的是，有时一些人、一些政客可以如此卑劣，令人着实震惊。”崔天凯说。

在采访中，布雷默提问说，美中怎样才能摆（相互指责）这种恶性循环？崔大使指出：让我们聚焦积极的事务，关注共同利益和相互需求，携手努力应对这场全球危机，挽救生命，拯救世界经济的未来，拯救人类命运共同体的未来。“这才是我们最重要的任务。”

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