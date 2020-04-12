大连市向神户市捐赠防疫物资

人民网东京4月11日电（记者 刘军国）4月10日，中国驻大阪总领事何振良出席神户市接受大连市捐赠防疫物资仪式。神户市长久元喜造、市议会议长安达和彦等出席。何振良向日方转交了大连市代理市长陈绍旺、副市长靳国卫的信函、口罩、手套、防护服等防疫物资清单和大连市新冠肺炎救治经验总结材料等。

何振良表示，目前新冠肺炎疫情在全球蔓延，已成为全人类共同的敌人，世界各国是命运共同体，应携起手来加强合作，共同抗疫。中国国内新冠肺炎疫情发生以来，日本各界向中国伸出了援助之手，对此表示衷心感谢。现在日本国内疫情日趋严峻，中方感同身受，愿向日方提供力所能及的帮助，希大连市此次捐赠的物资能对神户市抗疫有所帮助，也期待双方今后进一步加强往来，推动港湾建设、医疗产业等领域合作迈向新台阶。

久元喜造感谢大连市捐赠，表示神户市将把这些承载着中方深厚友情和美好祝愿的物资重点分发至医疗机构、福利院、学校等急需的地方。神户市将记住大连市这一份友情，并以此为契机进一步加强与大连市在医疗、港口等领域的交流合作。

安达和彦表示，在神户市困难之时，大连市主动伸出了援手，并在援助物资上贴上了“潇潇春雨下，相约一把伞”，令人感动。安达和彦引用《诗经》中“投我以木瓜，报之以琼琚。匪报也，永以为好也！”的词句，希两国友好感情世代相传、历久弥新。

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