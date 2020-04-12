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美医学专家警告抗疫不能松懈

2020年04月12日09:30  来源：新华网
 

　　复活节来临之际，美国政府首席传染病专家安东尼·福奇10日接受美国媒体采访时说，有迹象显示“保持社交距离”措施正在起作用，但“现在不是放松的时候”。

　　【不容松懈】

　　4月12日复活节即将来临，美国政界人士和公共健康专家建议人们在家过节，不要去教堂参加活动。然而，法新社11日报道，艾奥瓦州和南达科他州政府公开呼吁人们“聚众祈祷”疫情早日结束。这两个州没有发布“居家令”。

　　福奇10日告诉美国有线电视新闻网记者，“现在不是放松的时候”。福奇和其他美国政府公共健康官员说，新增入院病例减少和转入重症监护室的病例减少，说明保持社交距离的举措正在见效。但是，“病毒将决定”什么时候结束“居家令”。

　　路透社一份数据显示，截至10日，美国新冠确诊病例超过50万例，死亡病例至少18600例。

　　疫情“震中”纽约州州长安德鲁·科莫10日证实，纽约州8日死亡病例为799例，9日777例，重症监护室接收新冠患者人数“首次出现减少”。

　　科莫先前说，9日报告新增入院病例200例，连续两天下降，说明“保持社交距离”措施正在起作用。

　　美国总统唐纳德·特朗普10日在记者会上说，州长们给他打电话、请联邦政府提供医疗物资援助的情况越来越少。

　　【不能过急】

　　华盛顿大学最新预测模型显示，美国新冠死亡病例截至8月4日可能略超6万，前提是保持限制人员社交活动等现行防控措施。白宫先前发布的模型预测数据显示，全美将有10万至24万人死于新冠病毒。

　　一些经济学家预测，截至本月底，美国失业人口将增至2000万人，触发恢复商业活动、解除出行限制猜测。

　　路透社10日报道，特朗普政府重新开始讨论尽快“重启”经济。白宫一些高级经济官员认为，美国商业活动可于5月恢复正常。

　　但在纽约州州长科莫看来，重启经济是“逐渐、分阶段的过程”，前提是大幅扩大新冠病毒检测范围。他说，纽约州900万人需要返回工作岗位，如果要迅速恢复经济活动至一定规模，以州内实验室日均检测2000份样本的检测能力显然不够。

　　纽约市长德布拉西奥10日确认，皇后区的“国家网球中心”今后可能用作接收并隔离新冠康复患者。“这类设施，即便不用作（方舱）医院，也会被改造成为隔离检疫场所，以帮助人们克服疾病难关，同时确保他们不再传染其他人。”（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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