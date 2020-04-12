综合消息：拉美新冠确诊病例超5.5万

新华社哈瓦那4月10日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎疫情仍在扩散。截至当地时间10日，拉美地区累计确诊病例已超过5.5万例。

4月4日，在巴西圣保罗，一名女子戴着口罩。新华社发（拉赫尔·帕特拉索 摄）

巴西、厄瓜多尔和智利是目前拉美地区疫情最严重的国家。巴西10日新增确诊病例1781例，累计确诊19638例；新增死亡病例115例，累计死亡1056例。巴西卫生部当天表示，已向各州分发了45万余个普通检测试剂盒和50万个快速检测试剂盒，并将于下周再分发100万个快速检测试剂盒。

厄瓜多尔10日新增确诊病例2196例，累计确诊7161例；新增死亡病例25例，累计死亡297例。厄政府部长罗莫说，确诊病例大幅增加的主要原因是当日统计数据包含了前几天进行检测但未确诊的病例。厄瓜多尔已开始使用快速检测技术，提高了检测效率。

厄瓜多尔总统莫雷诺当天宣布一揽子经济应急措施应对新冠肺炎疫情的影响，包括政府就重组外债进行谈判，设立国家人道救援资金账户等；此外，厄国民代表大会将审议对失业者保险和医疗、低收入家庭助学金、房屋租赁等法规进行调整的提案。

4月8日，在智利首都圣地亚哥，准备进入市场的人通过消毒舱。新华社发（豪尔赫·比列加斯 摄）

智利10日新增确诊病例529例，累计确诊6501例；新增死亡8例，累计死亡65例。智利总统皮涅拉当天视察了智利武装力量支援抗疫行动的装备和设施，包括空军带有负压隔离舱的飞机、海军“阿尔德亚中士”号医院船和陆军搭建的野战医院。皮涅拉说，政府已采取所有必要措施应对疫情发展。

4月6日，在墨西哥首都墨西哥城，防疫工作人员站在翅膀模样的雕塑前。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多 摄）

此外，秘鲁、墨西哥、巴拿马、多米尼加、哥伦比亚和阿根廷的确诊病例也仍在增加。10日，秘鲁新增确诊病例641例，累计5897例，新增死亡31例，累计死亡169例；墨西哥新增确诊403例，创单日确诊最高增幅，累计确诊3844例，新增死亡39例，累计死亡233例；巴拿马新增确诊222例，累计确诊2974例；多米尼加新增确诊271例，累计确诊2620例；哥伦比亚新增确诊250例，累计确诊2473例；阿根廷新增确诊81例，累计确诊1975例。

4月8日，在阿根廷布宜诺斯艾利斯，人们戴着自制面罩在超市外排队。新华社发（马丁·萨巴拉 摄）

阿根廷总统费尔南德斯10日宣布，政府决定将“全民隔离”措施延长至4月26日。

此外，截至10日，哥斯达黎加累计新冠确诊病例588例，古巴564例，乌拉圭494例，洪都拉斯382例，玻利维亚268例，委内瑞拉175例，危地马拉137例，巴拉圭129例。（执笔记者：朱婉君；参与记者：高春雨、周星竹、张国英、尹南、苏津、郝云甫、吴昊、倪瑞捷、范小林）

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