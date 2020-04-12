王毅分别同阿联酋、毛里塔尼亚外长通电话

本报北京4月11日电 4月10日，国务委员兼外交部长王毅应约同阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉通电话。

王毅表示，中阿是全面战略伙伴，彼此始终相互信任、相互支持、相互帮助。病毒是全人类的共同敌人。作为最早报告新冠肺炎疫情的国家，中国从一开始就本着公开透明和负责任态度，同国际社会分享信息，积极开展抗疫合作，为防止疫情在世界范围扩散作出重要贡献。

阿卜杜拉表示，阿方感谢中方为阿方抗疫提供的物资帮助和分享的宝贵经验。相信在中方强有力支持下，阿方一定能够早日战胜疫情，两国关系将得到巩固和升华。

本报北京4月11日电 4月10日，国务委员兼外交部长王毅应约同毛里塔尼亚外长艾哈迈德通电话。

王毅表示，在中方抗击新冠肺炎疫情的艰难时刻，加祖瓦尼总统第一时间向习近平主席致函慰问，充分体现了中毛深厚的传统友谊。当前，疫情在全球扩散蔓延，毛方也面临严峻挑战。中方将坚定支持你们开展抗疫斗争，直至取得最终胜利。王毅表示，今年是中毛建交55周年，相信两国友好合作在抗疫过程中必将得到加强和深化。

艾哈迈德表示，感谢和赞赏中方为毛方及其他国家抗击疫情提供的支持和帮助。毛方将继续坚定支持中方维护国家统一、捍卫自身利益，将始终同中方站在一起。

《 人民日报 》（ 2020年04月12日 03 版）

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