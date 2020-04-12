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世卫组织建议放宽限制措施应重点考虑六大因素

呼吁二十国集团加快支持非洲抗疫

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年04月12日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间4月11日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开的网络新闻发布会上表示，当前一些欧洲国家疫情防控出现积极迹象，非洲国家确诊病例明显上升，全球总体疫情防控形势严峻，需要持续加大投入。

　　截至欧洲中部时间4月10日10时（北京时间10日16时），各国向世卫组织报告新冠肺炎确诊病例1521252例，较前一日增加85054例；死亡病例92798例，较前一日增加7277例。

　　世卫组织总干事谭德塞表示，过去一周，西班牙、意大利、德国、法国等欧洲疫情最为严重的国家新增病例放缓，疫情防控出现积极迹象。但是全球疫情防控形势依然严峻，尤其是非洲地区，目前已有超过16个国家出现集群病例和社区传播，一些非洲国家的疫情向农村地区蔓延，给本来就脆弱的公共卫生系统带来更大压力。

　　谭德塞说，非洲目前确诊病例虽然相对较少，但是增速加快。因此，世卫组织呼吁非洲各国采取紧急应对措施，加强现有公共卫生和初级卫生保健基础设施，并呼吁二十国集团加快对非洲抗疫的支持。

　　新冠肺炎疫情暴发后，多国采取“封城”“居家隔离”等防控措施，包括欧洲国家在内的多个国家临时限制措施即将到期，一些国家延长期限，一些国家正在考虑取消或放宽限制措施。世卫组织警告称，如果缺乏妥善安排，过早解除“封城”等措施，可能会带来疫情的强烈反弹。

　　世卫组织正与各国合作制定逐步、安全放宽限制战略，并建议在此之前重点考虑六大因素：控制疫情传播，有足够的公共卫生和医疗服务，在长期护理设施等特殊环境中暴发疫情的风险已降到最低程度，在工作场所、学校和人们必须去的地点已采取预防措施，输入性病例风险可控，社区充分了解并参与执行措施。

　　医护人员的感染情况是抗击疫情中面临的一大挑战。相关统计数字显示，一些国家医护人员感染率超过10%。世卫组织表示，很多医护人员并非在工作场合感染新冠肺炎，而是通过社区、家庭传播被感染。还有医护人员因长时间加班加点并接触大量患者，同时缺乏个人防护装备而被感染。为了保证医护人员及时获得防疫物资，世卫组织和世界粮食计划署协调成立了联合国供应链特别工作队，扩大个人防护装备、实验室诊断设备、呼吸机等的采购和分配。据悉，该系统将在比利时、中国、埃塞俄比亚、加纳、马来西亚、巴拿马、南非和阿拉伯联合酋长国等设立供应中心。

　　世卫组织预计，在疫情高峰期，该供应链每个月要运送的医用口罩、防护服和面罩、检测试剂及大量呼吸机等设备，可满足全球30%以上的需求。世界粮食计划署将部署16架大中型货机运送这些医疗物资，并使用多架小型客机运送人道主义工作人员、技术人员等。该项行动的储运成本将达2.8亿美元，采购成本更高。世卫组织呼吁各方应继续通过捐款等方式提供支持。

　　谭德塞在记者会上说，新冠肺炎大流行表明，即使是卫生系统比较完备的国家在应对疫情时也措手不及，各国还有很多地方需要努力，应该谦逊地评估卫生系统的状况，查找漏洞，弥补不足。各国和国际社会要继续加大公共卫生投入力度，避免走入忽视、惊慌的怪圈。

　　（本报布鲁塞尔4月11日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月12日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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