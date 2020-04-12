“团结合作为我们增添了力量和信心”（患难见真情 共同抗疫情）

作为孟加拉国最大的桥梁项目，帕德玛大桥项目建设稳步推进。图为帕德玛大桥项目现场，中孟两国施工者正在紧张施工。

中国中铁大桥局集团有限公司供图

孟加拉国地处丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇处，是共建“一带一路”的重要参与者。卡纳普里河河底隧道工程稳步推进、帕德玛大桥总体进展顺利、帕德玛大桥铁路连接线基本恢复产能……在孟加拉国各方大力支持下，中国企业一手抓疫情防控，一手抓施工进程，两国共建“一带一路”项目稳步推进。

“中企的责任和担当让我们悬着的心放了下来”

卡纳普里河河底隧道是孟加拉国第一条水下隧道。该项目由中国交通建设股份有限公司（中国交建）承建，路线全长9000多米，其中主体工程3315米。目前，项目工期已近半，左线隧道和东岸桥梁工程均完成过半。

“卡纳普里河河底隧道是孟加拉国当前优先项目。得益于中国建设者们的努力，项目在疫情期间仍然能够按照既定进度顺利进行。”孟加拉国交通部部长卡德尔近日视察该项目时表示，希望在孟中双方共同努力下，项目能够顺利完工，有效带动当地及全国经济发展。

“疫情使得部分回国休假的中国员工无法按计划返回，一些建材还没有完全恢复供应，但中国企业采取多种措施保障项目正常施工。中企的责任和担当让我们悬着的心放了下来。”业主现场执行工程师阿扎德说。中国交建卡纳普里河河底隧道项目总经理李铮表示，疫情给项目施工带来一定影响，项目部及时制定方案，协调疫情防控与施工，积极推进项目重要节点的建设。

“疫情期间，中国企业全力确保防疫与施工两不误。”卡纳普里河河底隧道项目业主聘请的国际咨询工程师索尼感慨，“中国企业的拼搏精神将有力支持项目顺利完工。”

“相信我们的‘梦想之桥’一定能早日建成”

站在帕德玛河边，一桥飞架南北的雏形已现。帕德玛大桥项目是孟加拉国最大的桥梁项目，由中国中铁大桥局集团有限公司（中铁大桥局）承建。目前，大桥42个主桥桥墩已完成39个，41跨钢梁已架设26跨，两岸引桥下部结构全部施工完成，正在进行上部结构施工。

“帕德玛大桥是孟加拉国的‘梦想之桥’，建成后将结束南部21个区与首都达卡之间居民摆渡往来的历史，受益人口超过8000万，预计将带动孟加拉国国内生产总值年均增长1.5%。”孟加拉国大桥局帕德玛大桥项目主管阿卜杜勒·卡德尔说，“中国企业采取的有效防疫措施，克服了疫情给施工带来的不利影响，我们对项目平稳推进充满信心。”中铁大桥局帕德玛大桥项目常务副经理沈涛表示，项目部一方面采取严格措施防范疫情，另一方面加强人员组织调配，确保生产正常进行。目前，帕德玛大桥主体建设总体进度已完成近90%，进展顺利。

“疫情期间，中国企业在施工管理方面充分展现了灵活性和韧性。”帕德玛大桥项目办公室主任奈姆·侯赛因表示，面对中国员工无法按计划返岗、中国钢梁杆件生产被迫推迟等困难，中国企业集中人员确保关键工程施工，同时积极招募孟方员工、进口自动焊接机器人，采取大型设备提前从中国起运、小型设备从当地和第三国采购等措施，保证项目施工按计划进行。

“我们起初担心疫情会使项目停工，但是中国企业完善的防疫措施给我们吃了‘定心丸’。”在项目上已工作5年的老员工奈姆·侯赛因说，“戴口罩、洗手、测体温、定期消毒、封闭管理，这些措施都得到严格执行。在中国先进技术和中国建设者的帮助下，相信我们的‘梦想之桥’一定能早日建成。”

“为共建一带一路项目顺利推进创造良好条件”

“帕德玛大桥是孟加拉国人民的‘梦想之桥’，铁路连接线项目就是孟加拉国人民梦想的延伸。”2018年10月，在帕德玛大桥铁路连接线项目开工典礼上，孟加拉国总理哈西娜曾这样定义这个项目。帕德玛大桥铁路连接线项目全长169公里，建成后将连通孟加拉国东西部铁路网络，大幅改善该国西部和西南部地区交通状况，带动当地社会经济发展，推动孟中印缅经济走廊建设。

据中国中铁帕德玛大桥铁路连接线项目经理王坤介绍，目前该项目生产能力基本恢复，施工有序推进。“疫情期间，中国企业对项目工地和营地实行严格防控措施。”项目部还采取各种措施保证生产正常进行，包括组织人员到沿线村镇发放防疫宣传单、张贴宣传画、制作中孟双语防疫小卡片。孟方主管古拉姆·法鲁德金告诉记者：“这些举措有助于增加当地工人和周边村民对新冠肺炎的认识，迅速稳定了人心，有效减少了工人的流失。”

孟加拉国媒体积极评价中国企业采取的科学防疫措施，并对两国未来共建“一带一路”充满信心。《新民族报》报道称：“疫情期间，中国建设者为共建‘一带一路’项目顺利推进创造良好条件。”《金融快报》报道称，孟中双方在非常时期齐心协力保障项目进展，为两国共建“一带一路”合作提供支撑和保障。

疫情期间，孟加拉国各方普遍关注帕德玛大桥铁路连接线等重大项目的施工进度，并给予大力支持。针对在孟中资企业员工疫情期间延签困难，孟加拉国内政部给予在孟中国公民签证延期等便利。孟加拉国政府在宣布进入紧急状态后，仍保留了往来孟中两国的航班。

“中国抗击疫情取得的显著成效鼓舞人心，中国有序推进复工复产的经验值得借鉴。”孟加拉国政策研究所执行总裁曼苏尔表示，疫情期间，孟中双方携手确保共建“一带一路”项目顺利施工，“团结合作为我们增添了力量和信心”。

（本报新德里、北京4月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月12日 03 版）

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