COVID-19之后，为什么中国注定要挨骂？

随着疫情得到全面控制，生活也逐渐开始恢复正常。北京的饭店，也开始接受堂食了，只是人不能多。在家憋了一个多月，难免有些报复性消费，最近和朋友一起吃饭聊天也多了起来，只是不敢大聚，每次都是一两个朋友一起嗨皮一番，每次聊天，都免不了聊聊COVID-19相关的话题。

昨天，一位朋友很担忧的和我说：我觉得最近国际舆论对中国很不利啊。很多国家媒体都在骂中国，而他们的老百姓似乎也都相信那些不实之词。如果只是一些西方国家骂也就是算了。前几天伊朗卫生部新闻发言人也公开质疑中国防疫数据，称中国官方的统计数据似乎是一个“惨痛的笑话”（bitter joke）。这可不是啥好现象。

我说：这个问题根本没有必要担心，因为对于注定会发生的事情，担心是毫无必要也毫无意义的。

我可以肯定的说：COVID-19之后，中国肯定会面临铺天盖地的骂声，中国肯定会面临一个极其严峻的国际舆论环境，这是已经注定的无可避免的。

为什么呢？因为中国这次做的太出色了，因为在这次疫情防控中，中国给全世界立了一个所有国家都无法达到更遑论超越的成功标杆。这个标杆是如此的鲜明和刺目，以至于很多国家都如梗在喉，只能用谎言和咒骂来努力否认它的存在。

武汉疫情突发的时候，曾经有个哥们在微博上信誓旦旦的吹牛：这事如果武汉搞不定，全世界都搞不定。

后来武汉疫情大规模爆发后，这哥们儿在微博上被人骂成了一滩屎。他自己也觉得理亏，躺平任打。

那个时候，我们对很多事情感到愤怒。同时我们很多人相信：疫情的爆发是可以避免的，中国在这件事情上做的不及格。那时候我们相信：只要吸取中国的经验和教训，全世界可以轻易的搞定这个病毒，不需要再付出中国这样巨大的代价。

然而，此后事态的发展，令所有人目瞪口呆。回过头来我们发现，我们都欠这哥们儿一个道歉：因为除了中国，全世界确实都没有搞定。

中国全民动员起来，以一场荡气回肠的人民战争，快速控制住了疫情，中国一下成了全世界最安全的地方。

而同时，疫情却在全世界大规模爆发，欧美发达国家无一幸免。之前被视为佛系抗疫成功典型的日本新加坡，也相续沦陷。不信邪非要搞群体免疫的英国，连首相都住进了ICU。

目前，包括美国在内好几个发达国家的确诊人数都已经超过十万，美国更是向着五十万一百万的规模一路狂飙。而病死数字，美国等国家也已经大大超过了中国。

美国现在这个局面，可以说所有人都没有想到，连我都没有想到。

在美国出现个位数的病例的时候，连我都不相信美国等发达国家竟然搞不定。

要知道，在此之前，中国已经和疫情抗争了一个多月的时间。中国人民作出的巨大牺牲，不仅为包括美国在内的全世界人民赢得了宝贵的准备时间，更为全世界防疫工作总结提供了大量宝贵的经验和教训。

这个病毒的传播特点，临床表现，治疗方案，有效药物等等宝贵的信息，都是中国人拿命换来，无偿提供给全世界的。

美国刚刚出现极少量病例的时候，他们有足够的准备时间，有足够的物资人员技术实力，有中国无偿提供的信息经验和教训。

美国的人口是中国的3分之一，人均GDP是中国的5倍，人均重症床位是中国的10倍，拥有全世界最多的医疗支出和最先进的生物医疗技术。

然而，中国的经验和教训，在早期被完全的忽视了。

忽视的原因是这些国家长期以来对中国的偏见和不屑，是他们对自己体制和能力的近乎狂妄的自信。

当中国举国动员迎战的时候，他们嘲笑中国小题大做，认为这不过是一大号流感。

当中国封城封省大规模隔离的时候，他们抨击中国侵犯公民权利。

当中国建设方舱医院尽收尽治的时候，他们上纲上线的说中国在搞集中营。

当中国医务人员缺少防护物质的时候，他们各种冷嘲热讽。

当中国为防疫付出巨大经济代价的时候，他们憧憬着趁火打劫，趁疫情机会让制造业从中国回流美国。

三体语录：弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。

COVID-19，专治各种不服，专破各种执念。

事实已经一再的证明，COVID-19面前，最有效挽救生命的办法，就是和中国一样，给这个病毒最高的尊重和最高规格的待遇，全民动员，严防死守，尽收尽治。

最终，西方国家为自己的傲慢付出了惨重的代价。

在疫情彻底失控后，西方国家只能以“群体免疫”这样的说辞来为自己开脱：病毒太狡猾了，根除病毒代价太大了，等大家感染一遍有了免疫力就好了。

问题是，群体免疫的正常途径，是通过疫苗注射等方式让大多数人获得免疫力，从而阻断病毒传播。让老百姓大部人人都被病毒感染一遍获得“群体免疫”，这基本就是缴枪投降。

结果大家都看到了，前脚英国首相在提醒大家可能失去自己的亲人，后脚英国人民差点失去自己的首相。

问题是，要想让老百姓，尤其是病死风险最大的老人和贫困人口接受这个“群体免疫”，有几个问题是无法回避的：为什么中国不需要搞群体免疫？为什么中国把疫情控制住了？为什么中国病死人数只有美国的几分之一？

中国的防疫成果，就像一个巨大的标杆横在那里，所有人都看得见。

14亿人的国家，8万多人感染3千多人不幸去世。对于我们，这已经很高很高了，但相对于欧美那惊人而且正在继续疯狂飙升的数字，这简直是个奇迹。

西方国家，要么努力跨过这个标杆，以低于这个的感染和病死数字来展示自己制度的优越和实力的强大---这已经完全不可能了。

要么，他们就必须向自己的国民解释：为什么中国能做到的事情，我们做不到？

你不是觉得自己制度比中国优越吗？你不是觉得自己政府比中国优秀吗？你不是觉得自己实力比中国强大吗？你不是觉得自己文化比中国先进吗？

为什么有这么优越的制度、这么优秀的政府、这么强大的实力、这么先进的文化共同加持，结果折算下来，患病人数和病死人数却是中国的几倍几十倍？

请问，你该怎么回答这个问题？该怎么给自己的老百姓一个交代？

承认自己不如中国？那怎么可能！西方国家的制度自信理论自信文化自信是牢不可破的，当然你也可以称为制度傲慢理论傲慢文化傲慢。

做不到，又不能承认自己不如中国，那怎么办呢？

很简单啊，不承认中国的成绩不就完了。

只要一口咬定中国的数据是假的，只要一口咬定中国其实死了几十万几百万人，只要一口咬定中国这个可望不可及的优秀标杆属于作弊造假，那不就没事了吗？

于是，对中国的疯狂的造谣诋毁和污蔑辱骂，也就是一种必然的选择。如果这是误解，中国可以解释。如果这是政治，中国咋解释都没用。

中国必须是错的，因为如果中国是对的，那就是西方国家自己错了。

所以，一切都必须是中国的错，中国防疫的巨大成就必须被否定，中国给全世界防疫工作作出的巨大贡献必须被抹杀。

回看西方在这次疫情中的心态变化，基本就是：

一开始：呵呵，这点小事情中国都搞不定。

紧接着：呵呵，这点小事，中国都能搞定，我更可以轻松搞定。

最后：F***！，连我都搞不定，中国怎么能搞定，中国肯定造假了！

所以，我们完全可以预期，无论中国如何的解释和沟通，无论中国为全球防疫工作做出多大的贡献，中国都注定要挨骂。在可以预期的未来一段时间，中国的国际舆论环境会非常非常恶劣。

中国挨骂，不是因为我们做的不好，而恰恰是因为我们做的太好，好到了让无数人脸被打的生疼，以至于恼羞成怒的地步。

这事儿，躲不过去。

朋友沉默一会，说：我承认你说的有道理。那你觉得中国该咋办呢？

我说：

很简单啊。他们想骂就骂呗，中国这几十年什么时候不被骂了？光一个中国崩溃论整了多少年了？结果呢？中国崩溃着崩溃着人均GDP破万美元，冲到发达国家门口了。

心有主，我制外；心无主，外制我。

只要心中有主，外面那些唧唧歪歪，无非是过耳云烟。

啥是主啊？伟人早就说清楚了：

发展才是硬道理。一个中心，两个基本点。

任凭风吹浪打，我自闲庭信步。

（文章来源：烧伤超人阿宝微信公众号）

(责编：岳弘彬)