哈卫生部部长：邀请中国医疗专家组是总统做出的及时准确的决定

人民网努尔苏丹4月11日电（记者 周翰博）据哈萨克斯坦通讯社报道，哈萨克斯坦卫生部部长比尔塔诺夫及相关部门负责人10日同抵哈的中国医疗专家组举行线上见面会。期间，比尔塔诺夫指出，邀请中国医疗专家组来哈协助抗击新冠肺炎疫情是总统做出得到及时而又准确的决定。

比尔塔诺夫首先代表哈政府对中国医疗专家组的到来表示欢迎，对中国政府给予的支持表示感谢，继而指出，尽管由于采取严格的隔离措施，努尔苏丹和阿拉木图的新冠肺炎发病率有所降低，但其他地区的情况依然十分严峻，疫情顶峰尚未来临，全国范围内的强化隔离措施仍需延长。“在这个关键时刻，邀请中国医疗专家组来哈协助抗击新冠肺炎疫情是总统做出的及时而又准确的决定。”

4月9日，应哈萨克斯坦政府邀请，由中国政府派出的医疗专家组一行10人携人道主义援助物资，分乘哈方两架军用运输机飞抵哈首都努尔苏丹。据悉，中国医疗专家组计划在哈停留15天，期间将赴该国努尔苏丹、卡拉甘达和阿拉木图等地开展工作，重点向哈方介绍中国防控新冠肺炎的机制和“四早”“四集中”原则；与一线医护人员讨论重症患者病情，提出诊疗建议，开展监护培训；参观隔离设施，了解隔离制度，并提出改进意见；介绍实验室检测方法，提高检测准确性；为哈医学院教师、传染病医生提供在线培训等。

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