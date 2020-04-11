荷比卢新冠病例超5万 比利时累计死亡病例超3000

新华社布鲁塞尔4月10日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡10日分别报告累计新冠确诊病例23097例、26667例和3223例。比利时单日增加死亡病例496例，累计死亡病例超过3000例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所10日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1335例，目前累计确诊23097例，其中24%是医疗系统工作者；新增死亡病例115例，累计死亡2511例。从6日开始，荷兰增加了对家庭医生、养老院护工以及专门照顾残疾人的护工的检测。

比利时国家公共卫生研究所10日发布公报说，过去24小时内全国新增确诊病例1684例，累计确诊26667例；新增死亡病例496例，累计死亡3019例。新增死亡病例中，包含了3月18日至31日弗拉芒大区各养老院出现的171个死亡病例。

比利时国家安全委员会将于15日召开会议，就4月19日到期的封禁措施是否需要延长展开讨论。

另据比利时媒体报道，比利时弗拉芒大区多个城市的污水中发现了新冠病毒的遗传物质核糖核酸（RNA）。污水处理公司负责人说，病毒在失去传染性后核糖核酸依然可以存在。

卢森堡政府10日发布报告说，全国累计新冠确诊病例增至3223例，累计死亡54例。

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