原标题：巴西教育部长抹黑中国言论受到巴西各界激烈批评

中新社圣保罗4月10日电 (记者 莫成雄)巴西教育部长温特劳布4月5日在社交媒体网络直播中用“中国病毒”对华攻击和污名化。中国驻巴使馆发言人随即发表谈话，对其错误言论予以坚决回击，在巴西引起强烈反响。

巴西劳工党、社会自由党、巴西民运、巴共、民主工党等主要政党纷纷批评温特劳布的言论并给予中方支持。巴西主流媒体、学者和社会知名人士均发声批评温特劳布的错误言行。当地媒体纷纷表示，中国长期是巴西第一大贸易伙伴，是巴西大豆、铁矿石的最大买家，向中方挑衅将让巴西付出数十亿美元的代价。大量网民表示，温特劳布此番言论充斥种族主义歧视色彩，同其身份严重不符，令巴西蒙羞。

巴西农业部长和经济部长均认为，此次事件对巴西来说是一场“巨大灾难”，并对其错误言行发出明确警告。两位部长表示，在巴西经济出现下滑时，中国保持并继续扩大同巴西贸易，是巴西争取恢复经济的重要机遇。随着中国疫情防控取得阶段性胜利，中国经济正逐步恢复，中国加快复苏有利于巴西经济发展。圣保罗州等巴西地方政府均向中国驻巴西使领馆表示声援。

巴西国际关系研究中心阿赞布大使表示，中国不仅是巴西第一大贸易伙伴，更是医疗物资和技术的主要出口国，中方还有抗击疫情的宝贵经验。在巴西应对疫情的关键时刻，巴方应立即化解此事造成的影响，积极开展国际防疫合作，借鉴学习中方成功经验，请求中方提供医疗物资援助。(完)

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