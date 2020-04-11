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英首相约翰逊从ICU转出 仍留院观察

2020年04月11日10:51  来源：新华网
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊9日晚从重症监护室（ICU）转出，在普通病房内接受密切观察。他上月感染新冠病毒，因症状不见减轻，5日晚住进医院，6日晚转入ICU。

　　【首相“精神很好”】

　　在ICU住了3晚后，约翰逊回到普通病房。首相府发言人说，约翰逊处于康复过程早期，将在病房接受密切观察，“他的精神状态非常好”。

　　这名发言人没有说明约翰逊何时恢复工作。暂时代替约翰逊处理政府事务的英国外交大臣多米尼克·拉布9日早些时候说，约翰逊的情况正在逐渐好转，现阶段应该让首相先恢复身体。

　　约翰逊现年55岁，去年7月接替特雷莎·梅出任英国首相。他3月27日在社交媒体上说，他的新冠病毒检测结果呈阳性，开始在首相府自我隔离。本月5日晚，就在英国媒体播出英国女王伊丽莎白二世的特别讲话后不久，约翰逊突然住进医院。

　　首相府当时说，约翰逊发热、咳嗽等症状持续，因而在医生建议下入院接受更多检查。6日晚，约翰逊病情恶化，进入ICU。多家媒体报道，约翰逊接受了吸氧治疗，没有使用呼吸机。

　　一些政治分析师认为，约翰逊何时康复难以预测，如果他长期缺位，英国可能出现权力真空。拉布9日说，政府将继续执行约翰逊制定的抗击疫情策略，内阁成员会在一些事务上集体决策。

　　【严防人员聚集】

　　英国政府3月23日发布封锁令，为期三周，要求民众留在家中，禁止非必要外出以及非共同生活的两人及以上人员聚集。

　　封锁令原本定于本月13日即下周一结束，但9日主持完内阁危机应对委员会的会议后，拉布表示下周晚些时候才能判断何时解除封锁令，“只有当证据清楚表明疫情高峰期已过”，才可能解除封锁令。

　　“我们刚刚开始看到我们所做牺牲换来的结果，但是病亡数字仍在上升，还没有到达疫情的顶峰。”

　　英国已有近8000人在医院内死于新冠病毒感染，单日新增确诊病例走势已进入平台期，单日新增死亡病例已接近意大利和西班牙的峰值。英国9日新增881例死亡病例，低于8日的938例。意大利单日病亡峰值发生在3月27日，为969例，西班牙发生在4月2日，为950例。

　　路透社援引学界预测报道，英国即将进入疫情的“至暗时刻”，病亡人数可能在复活节期间继续上升。10日至13日是复活节假期，预计英国天气晴好，人们可能前往公园等露天场所。英国警方说，将采取更严格的举措，避免人员聚集。

　　英国少数人无视禁令，依旧参加聚会欢宴。曼彻斯特警方说，过去两周，他们叫停了660场聚会，其中一些甚至有现场调音师和烟火表演，规模宏大。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、杨牧)
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