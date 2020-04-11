巴西政要及各界纷纷表态反对个别政客错误言论

人民网巴西利亚4月10日消息（记者 范剑青）4月5日，巴西教育部长温特劳布在网络直播中用”中国病毒”对华攻击和污名化。中国驻巴西使馆发言人随即发表谈话，对其错误言论予以坚决回击，在巴引起强烈反响。

当地政治咨询公司大数据分析显示，温反华言论遭到当地网民集体声讨。在与此事直接相关的3万条推文中，批评巴政府尤其是温本人并给予中方支持的占比超过九成。驻巴使馆发言人发表谈话相关推文转发量和点赞量均居首位。

巴西媒体普遍分析认为，温是巴极右翼势力的代表，担任教育部长以来，在教育领域的一系列做法和言行饱受争议和批评，民众支持率和认可度不高，要求其下台的呼声此起彼伏。温反华言论应受到唾弃。有媒体报道，已有巴西公民以温作为政府部长公开发表带有种族歧视言论为由将其告上联邦法院。

巴西农业部、经济部均认为此次事件对巴来说是一场“巨大灾难”。圣保罗州等巴地方政府均向驻巴使领馆表示声援；巴劳工党、社会自由党、巴西民运、巴共、民主工党等主要政党纷纷批评温的言论并给予中方支持；主流媒体、学者和社会知名人士均发声批评温的错误言行。大量网民表示，温此番言论充斥种族主义歧视色彩，同其身份严重不符，令巴西蒙羞。

巴西农业部长和经济部长对温的错误言行发出明确警告，表示在巴经济下滑时，中国保持并继续扩大同巴贸易，是巴西争取恢复经济的重要机遇，中国是全世界最早摆脱疫情的国家，经济正逐步恢复，中国加快复苏有利于巴经济发展。当地媒体纷纷表示，中国长期是巴第一大贸易伙伴，是巴大豆，铁矿石的最大买家，向中方挑衅将让巴付出数十亿美元的代价。

巴西国际关系研究中心阿赞布大使表示，巴疫情形势严峻，医疗设备和防疫物资缺乏。中国不仅是巴第一大贸易伙伴，更是医疗物资和技术的主要出口国，中方还有抗击疫情的宝贵经验。巴亟需从中国获得个人防护用品和呼吸机等医疗救治关键设备，同中方开展抗疫交流与合作。温错误言论是搬起石头砸自己的脚，在巴应对疫情的关键时刻，置巴人民的健康和安全于不顾。巴方应立即化解此事影响，积极开展国际防疫合作，借鉴学习中方成功经验，请求中方提供医疗物资援助。

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