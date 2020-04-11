美国新冠病毒感染病例超过49万 寻找1万名志愿者参与新冠病毒抗体检测

人民网华盛顿4月10日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学实时监测系统显示，截至美东时间4月10日下午6点，美国已经至少有新冠病毒感染病例492240例，其中包括死亡病例18350例。与大约24小时前相比，美国确诊病例数至少增加了37936例，死亡病例至少增加了2083例。

在当天举行的白宫记者会上，美国总统特朗普表示，疫情在美国造成的死亡人数最终可能大大低于此前模型预测的10万人。

美国国立卫生研究院10日发布声明表示，正寻找多达1万名志愿者参与一项新冠病毒抗体检测，以确定有多少美国人此前在自己未知情的情况下感染过新冠病毒。

这种新开发的血清检测将为研究人员提供重要信息，帮助他们建立更好的流行病学模型，以了解这种新冠病毒是如何在未被发现的情况下传播的。

美国国立卫生研究院正在招募来自全美各地的志愿者，年龄需18岁以上，且没有新冠病毒感染确诊记录。无法前往该机构的志愿者会收到一个工具包，在家里完成血液抽取，然后把样本寄送回国立卫生研究院。

研究人员将使用酶联免疫吸附试验技术分析血液样本中的两种抗体，即IgG和IgM抗体。在含有抗体的血液样本中，研究人员可能会进行额外的测试来评估志愿者对新冠病毒的免疫反应。美国国立卫生研究表示，这些数据可能有助于理解为什么这些感染病例症状较轻。

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