美经济学家调查显示美国经济已步入衰退

新华社华盛顿4月10日电（记者高攀 许缘）美国全国商业经济协会10日发布的经济学家调查显示，由于新冠疫情令经济活动严重受限，美国经济已步入衰退，预计今年上半年将继续收缩，下半年开始反弹。

受访经济学家的预测中值显示，按年率计算，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）收缩2.4%，第二季度将继续大幅收缩26.5%；第三季度，美国实际GDP将温和增长2%，第四季度继续增长5.8%。

调查显示，经济学家预计美国失业率将从第一季度3.8%的平均水平跳升至第二季度的12%，第三季度和第四季度将分别回落至10.5%和9.5%。经济学家还预计第二季度平均每月美国非农部门将损失458万个就业岗位。

虽然就业市场疲软将拖累美国消费开支，但由于消费者将继续购买必需品，美国个人消费开支不会转向负增长。经济学家预计美国实际个人消费支出增幅将从第一季度的1.7%降至第二季度的0.8%，第三季度和第四季度将略微回升到1%和1.2%。

美国全国商业经济协会主席康斯坦斯·亨特表示，今年上半年美国经济将继续萎缩，但受访经济学家对美国经济在下半年恢复增长持乐观态度。她表示，尽管当前美国就业市场形势严重恶化，但在财政和货币政策支持下，预计今年年底前美国就业市场将逐步改善，受访经济学家预计美联储将把联邦基金利率维持在接近零的水平直到2021年。

美国全国商业经济协会是由商业领域经济学家组成的专业协会。协会4月3日至7日对45位经济学家进行了此次调查。

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