4月9日，刚从巴基斯坦南部疫区返回首都伊斯兰堡的中国政府赴巴抗疫医疗专家组，受到了巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维的特别接见。阿尔维表示，中方向巴方援助大量抗疫物资，并派遣专家组赴巴帮助、指导抗疫工作，充分体现了巴中全天候战略合作伙伴关系和久经考验的深厚情谊。

阿尔维代表巴基斯坦政府和人民对中国医疗专家组表示衷心感谢，“我们赞赏中国为应对疫情所采取的各项举措。中国的支援对巴基斯坦意义重大，中国经验将帮助巴基斯坦战胜疫情。感谢每一位专家！感谢中国政府和人民！”

在近两周时间里，专家组不仅走访了伊斯兰堡的7家联邦政府防疫机构和主要医院，还先后前往疫情严重的旁遮普省和信德省等地，为当地疫情防控、患者诊疗和实验室工作提供建议，并为十几家医院的医务人员提供培训和指导。

专家组受到当地防疫和医务人员的热情欢迎。在巴基斯坦国立卫生研究院举行的一场视频会议上，记者见到这样一幕：“是否可以依赖核酸检测试剂？”“怎样减少核酸检测‘假阴性’对疫情防控的影响？”“如何在救治患者过程中保护医护人员的安全？”……巴方专家一口气提出十几个问题，中方专家一一详尽解答。会议持续四个半小时。会议结束后，巴基斯坦医学科学院附属医院医生阿伊莎·伊萨尼·马吉德拿出一位患者的病历，与中国专家继续展开讨论。

马吉德在接受记者采访时说：“中国专家给出了许多具体可行的建议，特别是在临床诊断和疑似病例收治方面，信息量很大。这些经验对于巴基斯坦遏制疫情扩散极其重要。向中国医学界同仁致敬！”

专家组领队、新疆维吾尔自治区药品监督管理局副局长马明辉告诉记者：“通过考察，我们对巴方防疫工作有了更深入的了解，并提出了一些有针对性的建议。我们愿全力为巴方同事提供帮助。相信在巴基斯坦政府领导下，巴方抗疫将取得成功。”考虑到当地实际情况，专家组已建议巴方有关部门更加重视预防在疫情应对中的作用。

在巴基斯坦疫情最严重的旁遮普省，该省首席部长布兹达尔在听取了专家组的疫情分析和防控建议后，立即指示有关部门将中方意见纳入该省诊疗新冠肺炎的标准作业程序，并确保落实。

巴基斯坦联合通讯社报道说，对巴基斯坦而言，这场疫情是巨大的挑战。中国的支援为巴基斯坦带来希望。

（本报伊斯兰堡4月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月11日 03 版）

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