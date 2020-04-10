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确诊病例连续下降 新西兰“拐点”已到

2020年04月10日21:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉4月10日电（记者 陈效卫）据新西兰卫生部4月9日统计，当日新增确诊23例，累计确诊1239例，新增病例连续4天下降。新总理杰辛达·阿德恩在发布会上表示，新西兰“拐点”已到，但4周封锁期不会缩短，到4月20日将再决定封锁期是否延长。

“没有出现指数级增长，说明封锁起到了作用”

3月19日，新西兰确诊病例达到28例时即宣布“封国”，关闭边境；3月25日确诊病例为205例时正式“封城”。对于旅游收入占GDP13%的新西兰而言，“封国”“封城”的决定无疑是痛苦的，但效果也是立竿见影。一周后的4月2日，新增病例数达到峰值89人。此后，新增确诊病例不断下降。6日至8日分别降至67例、32例和26例。

新西兰3月25日正式封城，这一时间点被认为至关重要。在许多疫情严重的国家初步意识到要控制社交距离、防止病毒传播时，新西兰提前一到两周采取封锁措施。两周后，当很多国家还处在遏制疫情阶段时，新西兰已有了可消除疫情的迹象。在4月9日发布会上，阿德恩也坦言：新西兰的潜在病毒传播曲线与意大利和西班牙类似。按照3月25日时的205例患者估算，如果没有此后的一系列措施，4月9日全国感染人数将达到10000人。奥克兰大学科学家肖恩·亨迪表示：“封锁后，没有出现指数级增长，说明封锁起到了作用。”

不过，阿德恩一再强调防疫形势依然严峻，不可松懈，要求所有新西兰人“像得了新冠肺炎一样对待这次封锁，待在家中就是挽救生命”。针对乐观派解除封锁的要求，阿德恩表示：“现在解除封锁，病毒将迅速开始传播，我们将在两周内回到起跑线。”为确保疫情应对万无一失，新西兰目前仍执行最为严格的“四级警戒令”，并宣布从当地时间4月9日午夜起，每个归国的新西兰人都必须接受病毒检测，并在指定住宿地点隔离14天。

“对全国民众的努力表示感谢”

新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德9日在新闻发布会上表示，就目前已经掌握的病例信息来看，41%的病例和海外旅行直接相关，44%属于确诊病例的密切接触者（感染集群），社区传播病例占2%，剩余13%的病例仍在调查中。随着时间的推移，海外旅行因素不断降低，防控的重点是感染集群。

卫生部公共卫生主管卡罗琳·麦克伊尔内认为，目前新西兰有12个人数超过10人的感染集群。其中最大的三个分别是一场婚礼感染87人，一所中学未关闭感染84人，一场聚会感染66人。目前，这3个感染集群都没有新增病例。

但总的来说，新西兰民众严格遵守了疫情规定。对此，阿德恩“对全国民众的努力表示感谢”。客观上，新西兰作为一个孤悬南太平洋的岛国，面积只有27万平方公里，关闭边境相对容易。航班取消后，陆路、海路难以进入。全国人口只有400万，信息也可以很快传播开来。人们彼此认识们相互熟悉，也有利于自觉和监督执行有力度。麦克伊尔内强调，民众执行力强，与对政府信任也有关。最新民调显示，新西兰民众对政府的防疫感到满意，远超七国集团。88%的新西兰人相信政府在防疫方面决策正确，而七国集团平均数为59%。

体育馆，不建方舱建“粮仓”

除了确诊病例不断减少，新西兰的死亡率也非常低。在1239例确诊病例中只有1人死亡，死亡率为0.08%。这是目前全球可统计的最低死亡率之一，比疫情重灾区国低几个数量级（死亡率最高达11%）。

与很多国家一样，死亡患者是一位老年人，患病与出国旅行有关。新西兰死亡率低，与对老人的格外关照有密切关系。此前，新西兰在购物、就医等诸多方面，对老年人都给予优待服务。最近，奥克兰体育馆一夜间改建成了“粮仓”(Food Bank)，给封锁期间无法自行前往超市购物的老人送货上门。货物是完全免费的“救济包”，每个“救济包”里不仅有主食，还有调料、洗漱用品等。当然，这一政策也同时惠及残疾人、流浪汉以及任何家庭经济有困难的人群，以确保所有新西兰人“无冻馁之虞”。                              

(责编：刘洁妍、杨牧)
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