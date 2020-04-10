原标题：《自然》：必须立即停止与新冠病毒有关的污名化

新华社伦敦4月10日电 英国知名学术期刊《自然》最新一期发表社论说，新冠病毒大流行之际，令人震惊的种族主义和歧视甚嚣尘上，尤其是针对亚洲人的歧视，必须立即停止与新冠病毒有关的污名化。

文章说，多年来，人们经常会将病毒性疾病与疫情首先暴发的地区关联在一起，比如中东呼吸综合征（MERS），还有寨卡病毒是以乌干达的一片森林命名。但是，世卫组织在2015年发布指引，要求停止这种做法，以减少污名化和恶劣影响。指引强调，病毒会感染人类，一旦发生疫情，所有人都有风险，无论他们是谁，无论他们来自哪里。

文章说，今年2月，世卫组织宣布新冠病毒引起的疾病英文名为“COVID-19”，这一名字很快便被传播公共卫生信息的各个组织采用。世卫组织在提出这个命名的时候，委婉地提醒了一下曾经在新闻报道中错误地将新冠病毒与武汉和中国关联在一起的人和组织，包括《自然》。《自然》在社论中说：“我们当初的做法确实有误，我们愿为此承担责任并道歉。”

文章也指出，在各国努力控制新冠病毒传播之际，少数政客却依然抱守旧辞不放。“执意将一种病毒及其所致疾病与某个地方关联在一起，这是一种不负责任的行为，需要立即停止。”

文章说，做不到这一点会造成严重后果。显而易见的是，自从疫情暴发以来，在许多地方，亚裔成了种族主义攻击的对象，他们的身心健康和谋生方式都受到影响。

文章说，许多领导人都希望听取专家的科学意见，据此采取行动应对疫情，挽救生命。在术语方面，来自专家的意见很明确：我们必须竭尽所能地避免和减少污名化，不要把COVID-19和特定人群或地方联系在一起；病毒不会歧视——我们所有人都有风险。

(责编：刘洁妍、杨牧)