闫文滨总领事：网传330名中国公民将被俄方遣送消息不实

人民网莫斯科4月10日电（记者殷新宇）4月10日，中国驻符拉迪沃斯托克总领馆总领事闫文滨向在俄罗斯乌苏里斯克市被隔离中国公民发出慰问信。在信中他表示，前两天，网上曾传出"滨海边疆区将遣送与确诊新冠病毒感染病例有接触的330名中国公民"消息。总领馆立即与俄罗斯滨海边疆区有关部门沟通核实。经核实该消息不准确，已被撤掉。

闫文滨表示，近一段时间，为最大限度遏制新冠肺炎疫情扩散，滨海边疆区出台了系列防控措施。不久前，一名在黑龙江省发现的境外输入确诊病例曾在乌苏里斯克市停留，与在此的中国同胞发生接触。俄方对与此人可能有接触的中国公民采取居家隔离观察，这是正常的防疫措施。总领馆非常关注此事，已与几位被隔离的中国公民建立了直接联系，随时了解和沟通情况。

4月10日，滨海边疆区政府主管部门通报，当日，一名中国公民乘SU1702航班自莫斯科抵达符拉迪沃斯托克。当地防疫和执法部门依规将其隔离。总领馆已请俄方给予人道待遇。4月9日，已有一名自莫斯科飞抵符市的中国公民被隔离。

此前，中俄双方已宣布绥芬河等中国对俄陆路口岸客运通道已经关闭。滨海边疆区州长科热缅科也宣布，所有乘俄国内航班抵达滨海边疆区的中国公民将被隔离14天。

4月10日，黑龙江省卫生健康委员会发布公告，4月9日0时至24时新增境外输入确诊病例28例，无症状感染者11例，皆为从俄罗斯输入，路线为莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河。中国驻符拉迪沃斯托克总领馆强烈提醒中国公民充分考虑疫情形势，特别是莫斯科-符拉迪沃斯托克-绥芬河路线存在的巨大感染风险，切勿尝试经由绥芬河等陆路口岸回国，切勿贸然来到滨海边疆区。

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