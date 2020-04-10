中亚黄皮书：预计未来中国与中亚五国经贸关系将平稳增长

人民网讯 4月10日，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院上海合作组织研究中心与社会科学文献出版社共同发布了《中亚黄皮书：中亚国家发展报告（2020）》。

黄皮书指出：预计未来中国与中亚五国经贸关系将平稳增长，具体原因如下。

第一，哈萨克斯坦将继续保持与西方、中国和俄罗斯的友好关系，并通过贸易和投资的多元化来避免过度依赖某一国家或集团。这种外交策略在精英阶层有着广泛的共识，预计在托卡耶夫担任总统期间也不会有所改变。哈萨克斯坦仍将积极参与中国“一带一路”倡议，以促进地区互联互通和基础设施建设，不过中国日益扩大的经济存在仍将面临公众的非议。随着哈对旅游业日益重视，中哈旅游业相关合作有望深入开展。EIU预计，哈萨克斯坦2019年GDP增长率为4.2%，2020年受全球增长动能衰弱和石油价格小幅下跌的影响，哈GDP增长率将减慢为3.4%，不过受2021～2024年油价回升和Tengiz油田扩建带来的产量和出口的提升，预计哈未来几年GDP平均增长率将为4%左右。

第二，土库曼斯坦官方一直秉持中立的政策，目前土高度依赖中国，因后者为其唯一的天然气客户，所以未来多元化天然气出口市场将是土政府经济和外交政策的重要目标。2019年7月，俄罗斯天然气公司宣布恢复从土购买天然气。EIU预计，土库曼斯坦2019年GDP增长率为3%，2020年为2.9%，这与土官方公布的数据有所差异，EIU认为土官方公布国家经济情况数据并不及时与完整。

第三，俄罗斯和中国仍将是乌兹别克斯坦重要的政治和经济伙伴，虽然俄在乌的影响力日益受到中国的挑战，但许多俄罗斯国有企业仍在乌兹别克斯坦经济中占有重要地位。预计乌兹别克斯坦未来也将采取更加平衡、积极的外交政策来避免过度依赖某一国家，同时着力改善与邻国关系。自卡里莫夫时代以来，乌兹别克斯坦最大的转变之一就是积极推动地区经济合作发展。EIU预计，随着乌政府经济改革的深入，外国投资流入也有望持续增长，再加上对能源和基础设施的持续投资，同时受乌主要出口商品如黄金和铜价格的居高不下，乌未来三年GDP平均增长率将达到5.6%。

第四，塔吉克斯坦的外交政策注重吸引来自中国、俄罗斯和美国的投资、金融援助和军事支持。通过公共借贷和基础设施投资，塔对中国的经济依赖逐渐增加，中国的银行持有塔吉克斯坦很大一部分主权债务。中国私营部门对塔金属加工、铝和水泥厂的投资也将对塔经济发挥重要的促进作用。EIU预计，塔2020年GDP增长率为3.8%。

第五，吉尔吉斯斯坦一直与俄罗斯保持着密切的关系，是俄主导的欧亚经济联盟和集体安全条约组织成员，并且俄在比什凯克附近拥有军事基地。近年来，中吉关系有了很大改善，中国超过俄罗斯成为吉最重要的经济伙伴，预计未来中国在吉的经济存在将继续扩大，将成为吉基础设施投资和优惠贷款的主要来源国。EIU预计，吉2019年GDP增长率为4%，2020年将略微加快至4.2%。

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