外交部：中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供物资援助

人民网北京4月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：当前，新冠肺炎疫情快速蔓延，全球医疗物资紧缺，很多国家向中国寻求帮助，请介绍一下中国都提供了怎样的帮助？

赵立坚：中方秉持人类命运共同体的理念，在继续做好本国疫情防控的前提下，在力所能及的范围内向国际社会提供了支持和帮助。

截至目前，中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助。中国还向世卫组织捐助2000万美元，累计向11国派出13批医疗专家组，同150多个国家以及国际组织举行了70多场专家视频会。中国地方政府、企业和民间团体已向100多个国家和地区以及国际组织捐赠了医疗物资。

有些国家通过外交渠道向中方提出了商业采购协助的请求，中方向他们推荐了出口商，中国商务部还公布了监管部门认证的医疗物资生产企业名录，为合规物资的清关提供了便利。

截至4月8日，已经有58个国家和地区以及4个国际组织与中国企业签署了医疗物资商业采购合同，还有71个国家和10个国际组织正在与中国企业开展商业采购洽谈。此外，还有其他的国外采购商与中国企业通过各种渠道开展合作。

我还可以给你提供一些更详细的数字：根据中国海关统计，从3月1日到4月4日，中国出口主要防疫物资102亿元，主要包括口罩约38.6亿只，防护服3752万件，红外测温仪241万件，呼吸机1.6万台，新冠病毒检测试剂284万盒，护目镜841万副。

中方将继续同各国守望相助、同舟共济，共同维护国际公共卫生安全。

中国日报记者：美国国务院发言人9日称，世卫组织在今年1月14日的声明中表示，新冠肺炎疫情没有人传人的迹象，国际社会未能得到台湾方面的信息，美对此深感不安。世卫组织又一次将政治凌驾于公共卫生之上，这一行动付出了时间和生命的代价。中方对此有何评论？

赵立坚：我昨天已经就相关问题作出过回应。既然美方最近在这个问题上反复纠缠、混淆视听，我愿再作几点回应：

第一，新冠病毒对人类来说是一种全新的病毒，有一个认识和研判的过程，这是符合科学规律的。1月20日，中国国家卫生健康委高级别专家组对外通报，确认有人传人的现象。1月20日至21日，世卫组织派团对武汉进行了考察，世卫组织驻华代表高力博士21日表示，最新信息显示，新冠病毒已经存在一定程度的人传人现象。可以说，世卫组织在中方对外确认出现人传人现象并进行实地考察的基础上，第一时间发布了权威信息。任何一个负责任的国家或机构都不会在不掌握充分、有效证据的情况下就贸然下结论。

第二，美方称国际社会未能得到台湾方面的信息，这种说法不符合事实。台湾同胞是我们的骨肉同胞，没有人比中国中央政府更关心台湾同胞的健康福祉。疫情发生后，中国国家卫生健康委及时主动向台湾地区通报疫情信息。1月中旬，应台湾地区相关部门请求，台湾地区医疗专家到武汉进行了实地全面考察，并同大陆专家进行了交流。台湾地区医疗专家对大陆方面的接待表达了由衷感谢。

世卫组织是由主权国家组成的联合国专门机构，台湾参与世卫组织等国际组织活动，必须在一个中国原则下通过两岸协商作出合情合理安排。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。台湾地区的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世卫组织专家可赴台湾地区进行考察或提供援助。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。

第三，新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织始终秉持客观科学公正立场，积极主动履行自身职责，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作做了大量工作，得到了国际社会普遍认可和高度赞誉。美国国务院发言人有关说法违背事实、颠倒黑白，完全是出于政治动机，企图转移视线、转嫁矛盾，这无助于缓解美国当前的疫情，也不利于国际抗疫合作，损害的只能是美国自身的信誉、形象和利益。我们奉劝美方尊重客观事实，尊重国际公论，把精力用到本国疫情防控上。中方将和国际社会一道，一如既往坚定地支持世卫组织工作，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

法新社记者：据报道，由于存在法律和安全风险，美方威胁将撤销中国电信在美营运国际通信服务许可。你对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道，对此坚决反对。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上按照市场原则开展对外经济合作，同时也要求他们遵守当地法律法规。我们敦促美方遵守市场经济原则，停止将国家安全泛化、将经济问题政治化的错误做法，停止对中国企业的无理打压，为中国企业赴美投资经营提供公平、公正、非歧视的环境。

北京青年报记者：4月8日深夜，沙特领导的联军宣布，为响应联合国秘书长及秘书长也门问题特使旨在应对新冠肺炎疫情的停火呼吁，并为展现诚意，自当地时间9日中午12点起停火两周并可以延长，以便为推动也门政府与胡塞组织对话创造条件。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对沙特领导的联军宣布停火表示欢迎和支持，希望此举有利于也门和地区国家更好地抗击疫情，并推动也门和平进程。中方希望有关各方以也门国家和人民利益为重，通过对话谈判尽快缓和局势、推进政治解决进程，早日恢复也门的和平、稳定和正常秩序。

澎湃新闻记者：据报道，中国红十字会向梵蒂冈捐赠了口罩等防护物资以应对新冠肺炎疫情。中方有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，梵蒂冈有关人士通过不同渠道表示，同梵官方有联系的医疗机构防疫物资紧缺。中国红十字会本着人道主义精神向梵蒂冈大药房捐赠了医疗物资，支持梵方抗击疫情和救治病患的努力。目前，第一批抗疫物资已经送抵梵方，中方将继续提供力所能及的帮助。梵蒂冈方面长期致力于帮助贫困地区提高医疗健康水平，积极为全球紧急卫生事件应对做贡献，中方对此予以积极评价。病毒不分国家、种族和宗教，是全人类共同的敌人。中方愿同包括梵蒂冈在内的国际社会一道，携手抗击疫情，维护全球公共卫生安全。

深圳卫视记者：据报道，一支中国企业组建的15人医疗工作组携物资已于昨日抵达尼日利亚首都阿布贾，尼政府派高级官员赴机场迎接。但有报道称，尼日利亚国内也有一些团体，比如尼医学协会，并不欢迎中国医疗队。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。首先我想说明一点，此次系应尼日利亚政府请求，中国企业为尼方在华筹集一批抗疫物资，同机赴尼的还有该企业部分医护人员。正如尼日利亚卫生部长所说，中国政府和企业的支持和帮助可谓雪中送炭，有效缓解了尼方防控疫情的燃眉之急，极大增强了尼方应对疫情的信心。

病毒没有国界，是全人类面临的共同挑战。中非是命运共同体，助力非洲国家抗击疫情是中非友好合作的应有之义。除中国政府援助外，中国地方省市、企业、侨社也积极向非方伸出援手，通过多种形式和渠道为非洲抗疫作出贡献，得到非方积极欢迎和赞赏。中方愿同包括尼日利亚在内的非洲国家相互支持，相互帮助，共同取得抗疫的最终胜利。

中央广播电视总台央广记者：昨天外交部发布了中国政府向哈萨克斯坦派遣抗疫医疗专家组的消息。你能否进一步介绍有关情况，中方专家将从哪些方面帮助哈萨克斯坦开展工作？

赵立坚：中国政府抗疫医疗专家组一行10人已于昨天抵达哈萨克斯坦。哈政府高度重视，派出两架军机来华迎接。专家组抵达后，受到哈萨克斯坦政府和人民热烈欢迎。中国驻哈大使、哈副外长、卫生部副部长到机场迎接。哈方表示，中方向哈方派出医疗专家组，是落实两国元首加强抗疫合作重要共识的实际举措。中国专家具有丰富的疫情防控和诊疗经验，这对哈方抗击疫情具有重要意义。近期，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫发表署名文章，高度评价中国抗击疫情的有效做法，表示“得益于严格的组织和纪律，中国成功阻止了疫情的传播”。

专家组计划在哈萨克斯坦工作15天，双方将在病例筛查、传染病防控、病例管理、临床治疗、社区健康管理和实验室等方面进行交流，并为哈方相关人员提供培训和指导。中方还向哈方捐赠了一批防疫物质，包括医用外科口罩、医用N95防护口罩、医用防护服、无创呼吸机和部分药品。

在此次抗击疫情合作中，中哈两国政府高度重视，社会各界积极行动，双方在政治上、物质上、精神上坚定相互支持，体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平和特殊性，也诠释了中哈睦邻友好、世代友好的精神。中方愿同哈方一道，本着守望相助、同舟共济的原则，共同抗击疫情、战胜疫情，推动中哈关系实现新的发展。

北京日报记者：据了解，中方近日同阿拉伯国家联盟举行了中阿集体卫生专家视频会议，你能否介绍具体情况？

赵立坚：4月9日，中国外交部会同国家卫生健康委、科技部举行中阿卫生专家视频会议，向阿拉伯国家联盟秘书处及阿拉伯国家卫生官员和专家介绍中国新冠肺炎疫情防控经验。阿盟负责社会事务的助理秘书长，12个阿拉伯国家卫生部负责人和专家以及世卫组织代表出席。中方专家结合阿方关切，就疫情流行病学特征、发展趋势、防控策略、临床诊疗和科研攻关等介绍经验做法，并回答了阿方提出的50多个问题。会议持续近3个小时，参会代表有100多人，取得良好效果。

阿方高度评价中方抗击疫情取得的积极成效和为世界抗击疫情作出的重要贡献，感谢中方再次为阿拉伯国家举办视频会议，一致认为中方专家讲解专业深入、信息量大、实用性强，对阿拉伯国家做好防疫工作具有重要借鉴意义。阿方愿同中方进一步加强交流合作，携手战胜疫情。

新冠肺炎疫情发生以来，阿拉伯国家及阿盟秘书处给予中方坚定支持和帮助，这充分体现了中阿双方守望相助、同舟共济的友好情谊。当前，疫情正在全球蔓延，任何国家都不能独善其身。中方将继续秉持人类命运共同体理念，同阿拉伯国家加强信息交流、深化抗疫合作，在继续坚决做好本国防控工作的同时，根据阿拉伯国家需要提供力所能及的支持和帮助，推动中阿战略伙伴关系持续向前发展。

(责编：刘洁妍、杨牧)