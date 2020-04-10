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外交部：奉劝美方把精力用到本国疫情防控上

2020年04月10日18:36  来源：人民网-国际频道
 
外交部：奉劝美方把精力用到本国疫情防控上

人民网讯 据“外交部发言人办公室”消息，在4月10日外交部例行记者会上，有记者问：美国国务院发言人9日称，世卫组织在今年1月14日的声明中表示，新冠肺炎疫情没有人传人的迹象，国际社会未能得到台湾方面的信息，美对此深感不安。世卫组织又一次将政治凌驾于公共卫生之上，这一行动付出了时间和生命的代价。中方对此有何评论？

赵立坚：我昨天已经就相关问题作出过回应。既然美方最近在这个问题上反复纠缠、混淆视听，我愿再作几点回应：

第一，新冠病毒对人类来说是一种全新的病毒，有一个认识和研判的过程，这是符合科学规律的。1月20日，中国国家卫生健康委高级别专家组对外通报，确认有人传人的现象。1月20日至21日，世卫组织派团对武汉进行了考察，世卫组织驻华代表高力博士21日表示，最新信息显示，新冠病毒已经存在一定程度的人传人现象。可以说，世卫组织在中方对外确认出现人传人现象并进行实地考察的基础上，第一时间发布了权威信息。任何一个负责任的国家或机构都不会在不掌握充分、有效证据的情况下就贸然下结论。

第二，美方称国际社会未能得到台湾方面的信息，这种说法不符合事实。台湾同胞是我们的骨肉同胞，没有人比中国中央政府更关心台湾同胞的健康福祉。疫情发生后，中国国家卫生健康委及时主动向台湾地区通报疫情信息。1月中旬，应台湾地区相关部门请求，台湾地区医疗专家到武汉进行了实地全面考察，并同大陆专家进行了交流。台湾地区医疗专家对大陆方面的接待表达了由衷感谢。

世卫组织是由主权国家组成的联合国专门机构，台湾参与世卫组织等国际组织活动，必须在一个中国原则下通过两岸协商作出合情合理安排。根据中方同世卫组织达成的安排，台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。台湾地区的医疗卫生专家可以参加世卫组织相关技术会议，有需要时世卫组织专家可赴台湾地区进行考察或提供援助。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。

第三，新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织始终秉持客观科学公正立场，积极主动履行自身职责，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作做了大量工作，得到了国际社会普遍认可和高度赞誉。美国国务院发言人有关说法违背事实、颠倒黑白，完全是出于政治动机，企图转移视线、转嫁矛盾，这无助于缓解美国当前的疫情，也不利于国际抗疫合作，损害的只能是美国自身的信誉、形象和利益。我们奉劝美方尊重客观事实，尊重国际公论，把精力用到本国疫情防控上。中方将和国际社会一道，一如既往坚定地支持世卫组织工作，支持世卫组织在全球抗疫合作中继续发挥领导作用。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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