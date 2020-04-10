印尼新冠肺炎累计确诊病例升至3512例

人民网雅加达4月10日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月10日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至3512例，新增确诊病例219例。目前，有282名患者被治愈，另有306例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增30人，死亡病例增加40例。报道指出，印尼34个省级行政区目前均已发现新冠肺炎确诊病例。

印尼政府日前宣布修改今年的国家法定假期，将开斋节“共同假期”调整至年底。据悉，原定于5月26日至29日举行的开斋节“共同假期”已被调整到12月28日至31日。与此同时，原计划的5月24日至25日开斋节假期仍保持不变。这一决定也是为了响应印尼政府旨在控制新冠肺炎疫情蔓延而出台的大规模社会限制政策。开斋节假期一般在斋月结束之后，许多印尼穆斯林民众选择在此期间返乡与家人相聚。

当地媒体10日报道称，尽管印尼政府截至9日公布首都雅加达的新冠肺炎确诊病例为1706例，但根据全球多所大学联合建立的模型估算，雅加达可能存在3.2万新冠肺炎患者，意味着目前已确诊的病例仅占实际总量的2.3%。报道还说，参与这项研究的科学家来自印尼万隆理工学院、阿联酋哈利法大学、英国牛津大学等多所高校。

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