综合消息：欧洲“严防死守”复活节假期 多国延长加码限管措施

新华社哥本哈根4月9日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲各国自9日起陆续迎来复活节假期。为防止节后新冠疫情因人群聚集出现反复，多国政府宣布延长或加码限管措施。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所9日公布的数据显示，德国累计确诊病例增至108202例，死亡2107例。德国总理默克尔当天呼吁民众继续遵守当前的疫情防控措施，在假期中也不要放松警惕。

英国卫生部9日公布的数据显示，该国确诊病例累计达65077例，死亡7978例。外交大臣拉布当天在疫情发布会上说，在有明确证据显示本地疫情已过高峰之前，政府的防控措施将继续实施。

波兰总理莫拉维茨基9日宣布，当前正在实施的防疫措施将延长至19日，商场、影剧院等继续停业，禁止两人以上非家庭成员在公共场所集会。

瑞士联邦公共卫生办公室9日公布的数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例达23574例。当前，瑞士每10万人中约有275人感染新冠病毒，是欧洲感染率最高的国家之一。瑞士国家最高行政机构瑞士联邦委员会7位委员当天通过广播电视台联合发声，呼吁民众在过节期间尽量减少外出。

匈牙利总理欧尔班9日宣布，匈牙利将无限期延长此前发布的限制民众出行的政令，但每周会根据实际情况进行一次评估，以决定是否继续采取此措施。“出行限令”规定，自3月28日至4月11日，民众除工作和购买生活必需品等几种情况外，严禁离开住所。

爱尔兰卫生部9日公布的数据显示，该国当天新增确诊病例500例，创单日新高，累计确诊病例增至6574例。爱尔兰卫生部长西蒙·哈里斯当天表示，鉴于当前形势，政府很可能会在近日宣布延长将于12日到期的“居家令”。“居家令”规定，除必须外出上班、购买食物和药品等特殊情况外，所有人必须待在家中、不得外出。

罗马尼亚9日公布的官方数据显示，该国累计确诊病例增至5202例。罗总统约翰尼斯日前呼吁人们待在家中过复活节，以避免疫情进一步蔓延。

希腊政府连日来不断出台各种防疫措施，包括从8日晚开始全面加强对高速公路收费站、国道及辅路、机场、码头、火车站等场所的检查力度等。希腊自3月23日起在全国范围内实行出行禁令，目前禁令已延长至4月27日。（执笔记者：林晶；参与记者：张家伟、桂涛、张章、张毅荣、陈俊侠、袁亮、张琪、于帅帅、潘革平、林惠芬）

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