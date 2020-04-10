守望相助共抗疫情 缅方感谢国家电投雪中送炭

公司向缅甸新冠肺炎疫情防控国家委员会移交防疫物资

人民网曼谷4月10日电（记者 孙广勇）守望相助，共抗疫情。4月10日，缅甸新冠肺炎疫情防控国家委员会在内比都卫生与体育部大礼堂举办了社会各界集中援助仪式。仪式上，国家电投伊江公司总经理李建伟向该委员会援助了价值6.1万美元的医用外科口罩20000个、医用N95口罩4000个、额温枪200只，医用防护服350套等一批防疫物资，缅甸联邦卫生与体育部部长吴敏推代表委员会接收并向公司颁发了荣誉证书。

吴敏推在致辞中表示， 在缅甸疫情防控紧要关头，国家电投等企业和社会组织向缅甸援助大批防疫物资，对此表示由衷地感谢，委员会将第一时间把这些物资分发到卫生医疗机构等一线单位，相信通过大家的齐心协力与精诚合作，终将战胜此次疫情。

据国家电投负责人介绍，疫情发生以来，公司先后在仰光、曼德勒、内比都向医疗机构、机场、火车站、政府部门捐赠了医疗物资、洗手台和防护物资，累计金额超过16万美元。此外，公司员工还自发捐款，向孤儿院等慈善机构捐助了大米、食用油等生活物资。他表示，希望公司提供的支持能够协助缅甸胞波早日战胜疫情。

国家电投一直在缅甸致力于清洁能源开发，助力当地经济社会发展。为了保障疫情期间缅甸百姓用电，公司组织精干力量，保证已建成的小其培电站安全稳定运行，今年已累计发电7000万千瓦时。公司希望能够通过自身的努力为缅甸的疫情防控工作贡献一份力量。

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