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泰国新增50例新冠肺炎确诊病例 累计确诊2473例

2020年04月10日13:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷4月10日电（记者 孙广勇） 当地时间4月10日，泰国新冠肺炎疫情应对管理中心在例行发布会上透露，泰国新增50例新冠肺炎确诊病例，新增病例一部分是与此前确诊的聚集性病例相关，一部分有国外旅行史。

目前，泰国累计确诊病例2473例，其中医务人员感染80人：包括50例医院感染和30例社区感染。目前所有确诊病例中33例死亡，1013例治愈，1427例正留院治疗。曼谷地区的病例数量约占一半，全国77个府有68个府出现确诊病例。

泰国自4月3日起实行全国宵禁，晚上22:00至凌晨04:00所有民众必须待在家中，除非是必要人员可以出行，比如医务人员、运送医疗用品人员、运送病人、运送物资、夜班交接人员等。泰国军警已在全国主要路口设置923个检查站，但是违法宵禁令的每天近千例，均已按法律进行处罚。目前全国各地仅开放商场内的超市、药店、餐饮区。

泰国政府多次呼吁民众减少出行，让出行率减少90%，才能完全阻止疫情传播。如果感染人数持续增长，可能进一步升级管控措施。

此外，每天有约200位泰国公民从国外返回，也对防疫造成压力。为了防止境外输入病例增长，泰国宣布从4月4日起至4月18日暂时禁止所有国家的客运航班入境泰国，同时继续关闭所有边境口岸，只允许经批准的泰国公民回国，回国后必须无条件接受集中隔离14天。        

(责编：于洋、燕勐)
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