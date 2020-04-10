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综述：减产计划未及预期 国际油价再次下跌

2020年04月10日13:23  来源：新华网
 

新华社纽约4月9日电 综述：减产计划未及预期 国际油价再次下跌

新华社记者刘亚南

由于石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国9日透露的减产计划规模不及市场预期，以及日前油价大幅反弹后上涨乏力，国际油价当天高开后震荡下行，大幅收跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所5月交货的轻质原油期货价格下跌2.33美元，收于每桶22.76美元，跌幅为9.29%。6月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.36美元，收于每桶31.48美元，跌幅为4.14%。

据媒体报道，欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国9日举行视频会议并初步达成减产协议，内容包括今年5月至6月间将日均原油产量削减1000万桶，从7月开始至年底将减产规模缩减至每日800万桶，从2021年1月至2022年4月将减产规模缩减至每日600万桶。欧佩克与非欧佩克产油国还寻求10日参加二十国集团能源部长会议的其他产油国每日额外减产500万桶。

多名市场分析人士认为，由于新冠疫情导致全球石油需求大跌，以及3月份沙特与俄罗斯之间的原油价格战引发国际油价大跌，每日1000万桶的减产量不足以让市场供需平衡。

欧佩克秘书长巴尔金多9日表示，石油市场供需基本面失衡，今年二季度全球石油需求降幅预计接近每天1200万桶，并且还有扩大的趋势。

美国能源部长丹·布鲁耶特9日接受媒体采访时表示，石油需求下降将导致美国日均原油产量在今年其余时间里下降约200万桶。

俄罗斯市场分析师卢卡绍夫说，当前全球市场生产过剩相当严重，有机构估计目前每日过剩量达2000万桶至3000万桶。此次达成的初步减产协议释放了积极信号，有利于国际油价恢复稳定，但油价可能不会快速回升至每桶50美元。

吕斯塔德能源公司高级副总裁比约纳尔·通海于根说，对于很多意识到目前石油供应过剩规模有多大的人来说，这一减产协议令人失望。

能源顾问机构WTRG经济咨询公司能源经济学家詹姆斯·威廉姆斯表示，即使欧佩克与俄罗斯等非欧佩克产油国达成每日减产1500万桶的协议，也不及石油需求降幅。

英国市场调查机构IHS马基特公司预计，4月份全球石油日均需求约为2000万桶，二季度日均需求量同比将下降1640万桶。

加拿大皇家银行全球大宗商品战略负责人赫利玛·克罗夫特说，减产协议对关上“水龙头”很重要，但由于疫情冲击影响了需求，油价短期内或难以快速反弹。

欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国2016年底达成原油减产协议，减产协议随后被多次延长，最近一轮减产于今年3月底到期。随着新减产协议谈判在3月初破裂，沙特与俄罗斯等产油国之间爆发价格战，导致国际油价暴跌。

由于页岩油产量大增，美国近年逐步成为全球主要原油生产国和出口国，但当前油价水平已低于不少美国页岩油生产商成本。为保护国内页岩油企业，美国近来迫切要求结束价格战，继续实施减产。有关美国推动减产的消息近期刺激国际油价多次出现大幅反弹。（参与记者：吴刚）

(责编：崔越、燕勐)
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