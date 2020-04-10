人民网>>国际

联合国安理会举行疫情视频会议 中国代表呼吁团结合作应对

2020年04月10日13:18  来源：新华网
 

新华社联合国4月9日电（记者尚绪谦）联合国安理会9日举行新冠疫情问题视频会议，听取联合国秘书长古特雷斯的通报。中国常驻联合国代表张军在发言时说，中方希望国际社会行动起来，积极响应联合国号召，共同抗击疫情。

古特雷斯向安理会通报情况时说，新冠疫情是联合国成立后，人类面临的最大考验。他就疫情可能带来政治、经济影响，冲突地区可能在疫情期间发生暴力升级、恐怖组织趁机实施恐怖袭击等表示关切。

古特雷斯通报了就应对疫情他发出全球停火倡议、发起全球人道响应计划等情况以及国际社会的响应，以及疫情下联合国维和行动和联合国人道救援情况。他说，为减轻新冠疫情对国际和平与安全带来的挑战，安理会的参与非常关键。在这一不安时刻，安理会发出团结和坚定的信号至关重要。古特雷斯呼吁大家加强团结，共同应对疫情。

张军在会上发言时说，新冠疫情是对各国政府、联合国和国际社会的共同考验。中方赞赏联合国和世界卫生组织为抗击疫情发挥的领导和协调作用，赞赏古特雷斯秘书长发出全球停火倡议，发起全球人道响应计划，发表《应对新冠肺炎疫情的社会经济影响》报告等，推动国际社会团结合作应对疫情。

张军说，中方积极支持联合国应对疫情的努力。中方担任安理会3月轮值主席期间，密切关注疫情对维护国际和平与安全的影响，发挥了建设性作用。中方还支持并共提联合国大会关于团结应对疫情的决议草案，参加“77国集团和中国”声明，呼吁加强对发展中国家的关注和投入。中方希望国际社会行动起来，积极响应联合国号召，共同抗击疫情。

张军说，新冠疫情再次表明，人类是命运共同体，中方抗疫经验也说明，疫情可以战胜。面对全球性挑战，以邻为壑，转嫁责任是穷途末路；团结合作，守望相助才是根本途径。应坚决反对任何利用疫情搞污名化、政治化的行径。

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved