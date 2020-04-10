联合国安理会举行疫情视频会议 中国代表呼吁团结合作应对

新华社联合国4月9日电（记者尚绪谦）联合国安理会9日举行新冠疫情问题视频会议，听取联合国秘书长古特雷斯的通报。中国常驻联合国代表张军在发言时说，中方希望国际社会行动起来，积极响应联合国号召，共同抗击疫情。

古特雷斯向安理会通报情况时说，新冠疫情是联合国成立后，人类面临的最大考验。他就疫情可能带来政治、经济影响，冲突地区可能在疫情期间发生暴力升级、恐怖组织趁机实施恐怖袭击等表示关切。

古特雷斯通报了就应对疫情他发出全球停火倡议、发起全球人道响应计划等情况以及国际社会的响应，以及疫情下联合国维和行动和联合国人道救援情况。他说，为减轻新冠疫情对国际和平与安全带来的挑战，安理会的参与非常关键。在这一不安时刻，安理会发出团结和坚定的信号至关重要。古特雷斯呼吁大家加强团结，共同应对疫情。

张军在会上发言时说，新冠疫情是对各国政府、联合国和国际社会的共同考验。中方赞赏联合国和世界卫生组织为抗击疫情发挥的领导和协调作用，赞赏古特雷斯秘书长发出全球停火倡议，发起全球人道响应计划，发表《应对新冠肺炎疫情的社会经济影响》报告等，推动国际社会团结合作应对疫情。

张军说，中方积极支持联合国应对疫情的努力。中方担任安理会3月轮值主席期间，密切关注疫情对维护国际和平与安全的影响，发挥了建设性作用。中方还支持并共提联合国大会关于团结应对疫情的决议草案，参加“77国集团和中国”声明，呼吁加强对发展中国家的关注和投入。中方希望国际社会行动起来，积极响应联合国号召，共同抗击疫情。

张军说，新冠疫情再次表明，人类是命运共同体，中方抗疫经验也说明，疫情可以战胜。面对全球性挑战，以邻为壑，转嫁责任是穷途末路；团结合作，守望相助才是根本途径。应坚决反对任何利用疫情搞污名化、政治化的行径。

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