在韩中国人的“战疫日记”：祖国是我们的强大后盾

2月下旬，韩国新冠肺炎疫情大规模爆发，单日新增确诊高达500例以上，一度突破800例。政府积极推出了口罩实名制限购、推迟全国学校开学、启动“韩式方舱医院”等多项防疫措施。经过一个多月的艰苦作战，韩国已取得阶段性的抗“疫”成果，单日新增确诊病例连续两天低于50例。

自疫情发生以来，在韩华侨华人做好自身防护工作的同时，自发开展捐赠活动，为中韩两国抗击新冠肺炎疫情出力鼓劲。近日，记者走访了多位在韩华侨华人及留学生，听他们讲述各自的战“疫”之路。

韩国首尔火车站，市民们纷纷戴上了口罩 裴埈基摄

嵇萍（工商银行首尔分行员工）：

“道不远人、人无异国”

我所在的工商银行首尔分行早在1月28日便参考总行防控和韩国防疫标准，成立了领导小组，启动了多项防控措施。我作为企划人事部员工，全程参与到了分行防疫抗“疫”战斗中。

随着疫情的发展形势变化，我行不断出台严格的防疫措施来保障我们员工和客户的安全，保障分行安全运营，为全行员工配发了防护口罩和消毒液等各种防疫物资。

韩国是个社交氛围浓厚的国家，身边的同事都喜欢在午间和下班后一起吃饭、喝咖啡、聊天。刚开始对于分行采取的禁止员工聚集聚会等严格措施，有些同事会感到些许不适应。但是随着韩国疫情的爆发、口罩等防护资源紧缺后，他们纷纷为分行的未雨绸缪点赞。

中国疫情最严重时，韩国政府和各界给予中国积极支持声援。“道不远人、人无异国”，在韩国疫情加剧之时，我们也在使馆和总行的支持下积极捐款、助力韩国人民抗击疫情。此外，我们还从自用物资中拿出一部分通过使馆向在韩中国留学生提供了一批口罩、消毒纸巾等防疫物资。

我相信，中韩携手一定能早日战胜疫情，一起迎来美好的明天。

工行首尔分行员工筹备防疫物资的捐献工作

文强（中餐厅经营者）：

韩国民众的防护意识有待加强

我来韩国快8年了，最开始是留学，现在自己创业在首尔一所大学附近开了一家中餐厅，给留学生提供中餐外卖。2月份的时候韩国疫情爆发，考虑到外卖员会接触到很多人，为了保证自己和学生们的安全，餐厅休息了一个多月。后来疫情得到控制，3月末我们店开始恢复营业。

本以为休息的这段时间，客户肯定都流失了，但出乎意料的是复工当天订单异常火爆，直到最近每天都过得很忙碌。我觉得是自己的食品和服务得到了大家的认可，所以才没让营业受到太大影响。

恢复营业之后最重要的肯定还是卫生和安全。现在店里每天都会进行消毒，也给外卖员配了消毒液，每次送单回来都会要求他洗手、消毒。送餐时也是给顾客放在家门口，减少跟顾客的面对面接触。不过自己做这个工作还是有点担心，主要是怕万一影响到顾客。平时送外卖时也会遇到不带口罩的顾客，感觉韩国民众的防护意识还有待加强。

李政敏（教育行业从业者）：

市民每天会接收到手机紧急警报

疫情在韩国发生后，对我个人而言最大的变化就是，工作方式从面对面授课转变成了线上授课。为了避免人员聚集，我们公司采取了轮班制度，并规定在上班时间必须佩戴口罩。

我觉得韩国政府在防疫措施上借鉴了一部分中国的经验，比如强调戴口罩、勤洗手，进出公共场所时测量体温，建立“方舱医院”等。此外，韩国政府提供的疫情信息比较公开透明，会以市或区为单位，每天给市民发送手机紧急警报。除了提醒市民注意防护外，收到最多的就是“今日某区新确诊第几号患者，点击下方链接可查询该患者活动路线”之类的信息。

韩国政府给市民发送的紧急警报

徐浩恩（留学生，本科在读）：

在异乡隔离期间感受到了温暖

我自己在校外租房住，2月中旬韩国房东联系我，询问我具体的返韩时间，并提醒我现在韩国的新增确诊病例一直在增加，建议我延迟返韩时间。考虑到学校的开学时间也推迟了2周，所以我将原本2月29日返韩的机票改签到了3月15日。

房东听说我到韩国后需要居家隔离14天、不能外出，提前为我准备好了一些食物。16日早上，我收到他的短信说，为我准备的食物放在我的房间门口了，如果还有什么需要的可以随时联系他。我打开门一看，有速食米饭、泡面、泡菜和各种小菜等等。遇到这样像家人一样的关心和帮助我的房东我感到非常幸运，让我在异乡隔离期间也感受到了温暖。

房东为徐浩恩提供的食品

彭博（留学生，博士在读）：

中国驻韩大使馆为留学生准备了“健康礼包” 解决燃眉之急

春节回国看望父母之后，我搭乘2月4日的航班直飞首尔。恰逢这一天是韩国全面加强入境管理的第一天，下飞机后立刻体验了与以往不同的入境程序。韩国各大高校规定返韩的中国留学生需要隔离两周，并尽可能地为我们安排了单人间宿舍。社区和学校会提供每日三餐，保健所工作人员每天早晚都会致电询问我的健康状况。

此外，中国驻韩使馆对我们也格外关心。使馆的微信公众号每天都更新韩国疫情的最新进展、政策，以及生活注意事项等方方面面的资讯。疫情期间，邢海明大使不仅直接与留学生视频连线，解答大家当下最关心的问题；还与国内各方取得联系，为我们几万留学生准备了“健康礼包”，缓解大家口罩紧缺的问题。这都让我感到特别安心。

有使馆、有祖国作为我们强大的后盾，我坚信，无论遇到什么情况，我们每一位海外学子，都不是一个人在“战疫”。

中国驻韩大使馆为留学生提供的口罩

(责编：贾文婷、杨牧)