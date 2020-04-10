美联储将提供2.3万亿美元贷款支持应对疫情

新华社华盛顿4月9日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会9日宣布，将提供总额高达2.3万亿美元的贷款帮助美国家庭、各类企业、州和地方政府应对新冠疫情和支持美国经济运转。

美联储在一份声明中说，将通过大众借贷计划购买高达6000亿美元贷款，为中小企业提供信贷支持；通过一级和二级市场公司信贷工具以及定期资产支持证券贷款工具提供8500亿美元信贷支持，帮助企业和家庭从资本市场获取信贷；设立市政流动性工具为州和市政当局提供高达5000亿美元贷款；为参与小企业管理局薪酬保障计划的金融机构提供流动性支持，以保障小企业贷款和避免裁员。

美联储主席鲍威尔当天说，美国的当务之急是解决新冠疫情这一公共卫生危机，为病人提供护理并阻止病毒进一步传播；在经济活动受限的这段时期，美联储的作用是提供尽可能多的纾困和稳定，利用其政策工具确保最终的经济复苏尽可能强劲。

鲍威尔随后在美国智库布鲁金斯学会举行的在线对话活动上表示，在美国国会和美国财政部支持下，美联储正以前所未有的规模运用其贷款能力为家庭、企业和经济提供支持。

鲍威尔指出，为应对疫情冲击，美联储已将联邦基金利率降至接近零的超低水平，同时承诺将利率维持在这一水平直到对美国经济回到实现充分就业和物价稳定目标的正轨持有信心。此外，美联储已采取行动促进金融市场平稳运行，维护金融体系稳定和支持经济中的信贷流动。

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