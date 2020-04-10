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巴基斯坦外长：中国率先恢复经济社会发展给世界信心

2020年04月10日09:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡4月10日电（记者 丁雪真）巴基斯坦外交部长库雷西9日在会见驻巴基斯坦大使姚敬时表示，在疫情加快向全球蔓延的背景下，中国率先恢复经济社会发展，给了世界信心和力量。

“我在媒体上看到武汉于昨日‘解封’，民众恢复正常生活，甚至走上街头相互拥抱，令我深为动容。”库雷西说，中国政府在这次应对疫情过程中，显示了强有力的领导、动员和组织能力，中国民众万众一心、众志成城，与政府齐心协力应对疫情。中国的应对模式已为各国竞相借鉴。中国还在尽己所能为各国抗疫提供支持和帮助，分享知识和经验，提供各国急需的抗疫物资。巴方对此表示高度钦佩。

库雷西表示，巴方高度珍视巴中友谊。3月中旬，阿尔维总统访华，就是为了向中国政府和人民传递巴方的坚定支持。巴基斯坦国内疫情暴发后，中方急巴方之所急，给了巴方有力支持。巴基斯坦政府和人民对此表示衷心感谢。巴中关系患难与共、同甘共苦的特点再次得到彰显。我们期待在中方的大力支持下早日战胜疫情。巴方高度重视“一带一路”和中巴经济走廊建设，相信双方合作不会因疫情受到影响。

姚敬表示，中国在抗疫过程中，得到了巴基斯坦及国际社会的大力支持和帮助。中方相信，世界各国只有团结与合作，才能更好地应对疫情，中方正在为此作出最大的努力。中巴两国历来有相互支持、守望相助的优良传统，巴基斯坦也一直是中国周边外交的优先方向。中国政府和人民十分感谢巴方对中国抗疫的坚定支持。滴水之恩涌泉相报，中方将继续全力支持巴方抗疫。希望并相信在巴政府领导下，巴方能早日战胜疫情，恢复正常生产和生活。我们也愿与巴方共同努力，推进中巴经济走廊建设。

(责编：于洋、燕勐)
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