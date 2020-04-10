驻英使馆驳斥英《每日电讯报》抹黑中国的错误言论

人民网讯 据中国驻英国使馆网站消息，中国驻英国使馆发言人致函《每日电讯报》驳斥其抹黑中国抗击疫情的错误言论。

《每日电讯报》近日发表有关评论文章，歪曲、抹黑中国抗击新冠肺炎疫情的努力。中国驻英国大使馆发言人致函该报，驳斥错误言论，以正视听。全文如下：

贵报4月1日刊登报道《必须将中国视作敌对国家》，罔顾中国为世界抗击新冠肺炎疫情所付出的巨大牺牲和做出的巨大贡献，刻意诋毁中国，破坏国际社会团结抗疫的努力。同时，无视中英两国合作互利共赢的客观事实，公然鼓吹中英对立，毒化中英携手战“疫”的氛围，破坏两国关系的发展进而损害两国人民的根本利益。我们对此表示强烈不满和坚决反对。

中国和中国人民为全球抗疫做出巨大努力、付出巨大牺牲，始终本着公开、透明、负责任的态度发布信息，积极同国际社会进行密切合作，并向包括英国在内的120多个国家和4个国际组织提供抗疫援助。正如世卫组织总干事谭德塞所说，“中国为抗击疫情所作的努力值得尊重和赞赏，值得学习和致敬。”

中英是国际抗疫合作的重要伙伴。习近平主席与约翰逊首相一个多月来两次通电话，共同传递了携手战胜疫情的坚定决心，也为进一步推进中英关系“黄金时代”指明了方向。中英关系本质上是互利共赢的，符合两国人民的根本利益。我相信，经过这场疫情的考验，中英互信将更加巩固，中英合作将更加深化，中英友谊将更加深厚，任何势力企图破坏中英关系都是不能得逞的！

在人类与新冠肺炎疫情做斗争的关键时刻，希望西方媒体承担起应有的社会责任，客观看待中国抗疫成效及中英关系发展前景，传递更多有利于促进合作、实现共赢的积极信息。

(责编：崔越、燕勐)