德法面临历史性经济下滑

多家机构8日预测，新冠病毒疫情使德国和法国经济产出锐减至数十年来最低水平，将使这两个欧洲最大经济体面临“痛苦”的经济衰退。不过专家指出，两国经济有望在2021年反弹。

【10年来首现衰退】

包括伊弗经济研究所、德国经济研究所和莱茵—威斯特伐利亚经济研究所在内的德国六家领先研究机构在一份报告中说，为延缓新冠疫情发展实施的停工停产措施影响全球经济，预计将使出口大国德国的第二季度国内生产总值（GDP）萎缩近10%。

法新社报道，德国二季度GDP下滑幅度将是2008年至2009年金融危机期间季度最大下滑幅度两倍，也将是上述研究机构从1970年开始记录以来最严重的下滑。

这些机构说：“新冠疫情将在德国引发一次严重的经济衰退。”他们预测，第一季度的德国经济与上年同期相比缩水1.9%。

德国经济能源部长彼得·阿尔特迈尔已表示，德国经济2020年可能出现2009年以来最大下滑，缩水近5%。

法国中央银行法兰西银行说，预计法国经济2020年一季度缩水近6%，经济表现为1945年以来最差。法国已经处于“技术性经济衰退”。

此前发布的官方数据显示，法国2019年第四季度经济萎缩0.1%。据法新社报道，如果连续两个季度经济萎缩就可以被认定为经济衰退。

法新社说，这些预测意味着法德多年经济增长将中止。阿尔特迈尔说：“在10年的经济增长后，我们将在今年经历衰退。”

【明年或有望反弹】

当前，法德两国像许多其他国家一样采取不少防控措施以遏制疫情传播，包括要求民众居家，关闭学校、商店和工厂。阿尔特迈尔说，德国经济复苏速度将取决于限制人员活动放松的时间。

按照法国央行估算，限制令每实行两周使法国经济缩水1.5%。由于新冠疫情加重，法国经济活动在3月最后两周骤降32%。法兰西银行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛估计，4月情况至少和3月底“一样糟”。

不过，两国经济有望在2021年反弹。上述六家德国研究机构预测，德国经济在2021年将增长5.8%。7日发布的一份专家报告预测，德国2020年全年经济缩水4.2%，但报告同时指出，德国充裕的财政资金已做好应对经济大幅下跌准备。

德加洛告诉卢森堡广播电视台，法国经济2020年“将呈严重负增长”，2021年会有反弹。

欧洲多国政府都承诺实施规模庞大的经济救助计划，缓和疫情对企业和劳动力市场打击。德国已宣布1.1万亿欧元（约合1.2万亿美元）援助计划，为全欧目前最大援助计划。德国援助内容包括为企业贷款提供国家担保，保障工时减少的工人得到补助，同时为受疫情冲击最严重的企业直接提供资金支持。（吕天然）（新华社专特稿）

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