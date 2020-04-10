美国总统选举基本锁定战局

随着美国联邦参议员伯尼·桑德斯8日宣布退出民主党总统候选人竞选，2020年11月3日的美国总统选举如无意外已锁定战局，由民主党籍前副总统乔·拜登对决共和党籍现任总统唐纳德·特朗普。

两人均已年过七旬，一个从政履历丰富，一个标榜政坛“圈外人”形象。按照美联社的说法，“几乎肯定”两人将在美国迄今“最昂贵”“最肮脏”的总统选举中一决高下。

【“安慰”与“颠覆”】

拜登今年11月年满78岁，如果胜选将成为美国迄今最高龄总统。特朗普也近74岁，但两人的执政风格截然不同。

按照法新社的说法，特朗普主张“赢家政治”，从政生涯一路颠覆，拜登则给人安慰，试图让民众感受到能“重返2016年以前”。尽管被特朗普称作“瞌睡乔”，拜登笃定，经历过共和党政府动荡不安的4年后，美国民众愿意稍作休息。

拜登曾是美国历史上最年轻的联邦参议员之一，辅佐过美国首位非洲裔总统贝拉克·奥巴马8年，职业生涯大部分时间都在首都华盛顿度过。按照美联社的说法，没有哪位总统候选人的政府就职经验比拜登更丰富。

但特朗普不同于拜登以往任何一位政治对手。他的资金优势明显，且有意不惜代价取胜。美联社报道，特朗普团队打算采用类似4年前击败民主党候选人希拉里·克林顿的“非常规”手段，向拜登发起真假信息混合的“抹黑”战。

【各有“命门”】

依据多家媒体分析，拜登与特朗普作为总统候选人各有弱点。在全力迎战特朗普前，拜登先要争取桑德斯的“左倾”选民支持，这并非易事。主要原因一是拜登与桑德斯的政策主张存在较大差异，二是特朗普常以主流政坛“圈外人”自居，有意“分流”同为“圈外人”的桑德斯选民。

与桑德斯相比，拜登获民主党高层鼎力支持，选民群体也更庞大，被不少民主党人认定更有可能击败特朗普。但拜登从政数十年，留下不少可供特朗普阵营攻击的软肋。按照法新社的说法，拜登的一个“致命缺陷”是小儿子亨特关联乌克兰政界的腐败“疑点”。

尽管特朗普先前企图施压乌克兰政府调查拜登父子“腐败嫌疑”而遭民主党控制的国会众议院弹劾，亨特与乌克兰的牵连仍将成为他攻击拜登的“武器”。

特朗普的一大“命门”则是持续肆虐的新冠病毒疫情。美联社报道，美国多地疫情数周后才会迎来“峰值”，疫情冲击将影响选民态度和竞选组织工作。路透社预测，在可预见的未来，拜登与特朗普的对决将聚焦后者应对新冠疫情的处理方式，这一公共卫生危机正在彻底改变美国人的生活并扰乱经济。（海洋）（新华社专特稿）

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